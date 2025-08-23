0

«Амкал» проиграл команде Плющенко, Smol Squad Смолова встретится с Chertanovo Moneyken. Второй тур Уличного футбола

Расписание первого игрового дня 2-го тура WINLINE Уличного Футбола.

2-й тур WINLINE Уличного Футбола

23 августа, суббота

«Амкал» – «Союз Чемпионов» (команда Евгения Плющенко) – 12:16

Smol Squad (команда Федора Смолова) – Chertanovo (команда Moneyken) – 16:30

Игры пройдут в комплексе «Атмосфера» в Москве.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Moneyken» Олег Еропкин
