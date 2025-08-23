Корш перешел в FC ARS

Иван Коршунов стал игроком FC ARS.

23-летний атакующий полузащитник будет выступать за команду в сезоне WINLINE Кубка Лиги.

В общей сложности в турнирах Медиалиги Корш провел 21 матч, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Коршунов выступал за 2Drots, «Чисто Питер», «БроукБойз» и Krap Team x «Впорядке».

Ранее FC ARS подписал Володю XXL.

