Виталий Дьяков: «Хачатурян – это просто утопия футбола. Это не его вид спорта»
Виталий Дьяков высказал свое отношение к Артему Хачатуряну.
«С Егоровым у меня нормальные отношения. Да, он 500 раз может мнение поменять, психовать и так далее, но с ним можно общаться.
Хачатурян – это просто утопия футбола. Это не его вид спорта», – сказал экс-капитан «Броуков» о советнике медиафутбольных клубов по трансферной политике.
Артем Хачатурян: «Виталий соврал. Мы обсуждали Тигу один раз. Я предлагал перепрофилировать Георгия опорником, но Дьяк просто посмеялся»
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