Виталий Дьяков высказал свое отношение к Артему Хачатуряну.

«С Егоровым у меня нормальные отношения. Да, он 500 раз может мнение поменять, психовать и так далее, но с ним можно общаться.

Хачатурян – это просто утопия футбола. Это не его вид спорта», – сказал экс-капитан «Броуков» о советнике медиафутбольных клубов по трансферной политике.

Артем Хачатурян: «Виталий соврал. Мы обсуждали Тигу один раз. Я предлагал перепрофилировать Георгия опорником, но Дьяк просто посмеялся»