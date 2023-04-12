Виталий Дьяков: «Хачатурян – это просто утопия футбола. Это не его вид спорта»

Теги Виталий Дьяков Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Виталий Дьяков высказал свое отношение к Артему Хачатуряну.

«С Егоровым у меня нормальные отношения. Да, он 500 раз может мнение поменять, психовать и так далее, но с ним можно общаться.

Хачатурян – это просто утопия футбола. Это не его вид спорта», – сказал экс-капитан «Броуков» о советнике медиафутбольных клубов по трансферной политике.

Артем Хачатурян: «Виталий соврал. Мы обсуждали Тигу один раз. Я предлагал перепрофилировать Георгия опорником, но Дьяк просто посмеялся»

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