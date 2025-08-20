«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
– Твое удаление – ключевой момент игры?
– Конечно, 100 процентов это сыграло роль. При этом во втором тайме пацаны хорошо играли, но не получилось реализовать моменты.
– Как тебе игра 2Drots в целом?
– Нормально, только поле портит качество футбола. Будем разбирать. Как мне «Космос»? Никак. Борются, бегут, боевая команда.
– Они довольно жестко играли, и у тебя случилась ответка…
– Это все судейство, которое позволяло так играть, идти прямыми шипами… Соответственно, они так и играли.
– Терех после игры подошел к судьям и послал их…
– Все правильно, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).
Фартуна получил прямую красную в первом тайме за грубую игру.
