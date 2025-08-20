10

«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке

Борис Фартуна, что на вылет 2Drots из Фобнет Кубка России повлияло судейство.

– Твое удаление – ключевой момент игры?

– Конечно, 100 процентов это сыграло роль. При этом во втором тайме пацаны хорошо играли, но не получилось реализовать моменты.

– Как тебе игра 2Drots в целом?

– Нормально, только поле портит качество футбола. Будем разбирать. Как мне «Космос»? Никак. Борются, бегут, боевая команда.

– Они довольно жестко играли, и у тебя случилась ответка…

– Это все судейство, которое позволяло так играть, идти прямыми шипами… Соответственно, они так и играли.

Терех после игры подошел к судьям и послал их

– Все правильно, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Фартуна получил прямую красную в первом тайме за грубую игру.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе&#8217;&#8216;
Материалы по теме
«2Drots – самая популярная команда в стране. Их участие в Кубке России – это круто». Тренер «Космоса» Прошин похвалил соперника после победы
26сегодня, 16:57
«Чистые, ###, ########». Хавбек 2Drots Терехов оскорбил судей после поражения от «Космоса»
46сегодня, 16:21Фото
226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин об игре в Медиалиге: «Было бы интересно. Я уже сыграл в Кубке России, представление имею»
4сегодня, 13:17
Григорян о поражении «Калуги» от «Амкала» в Кубке России: «Против вас выходят баскетболист, да хоть Джордан, и молодой мальчишка. У вас вообще есть самолюбие?»
13сегодня, 11:59
Экс-хавбек «Амкала» Катрич перешел в «Альфа-Банку»
сегодня, 10:44
Главные новости
Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке Медиалиги: «Он не дал конкретное «Нет»
333 минуты назад
Лисицын возглавил «Эгриси». С ним клуб выигрывал бронзу Медиалиги
54 минуты назад
«Если бы сейчас у Смолова была зарплата, как лет 20 назад. Поверьте мне, он бы еще играл и грыз бы землю». Мостовой о форварде
11сегодня, 18:44
«Появись на мгновенье – уйди в бесконечность. Словно падающая звезда, пусть выглядит как бесчеловечность, в твоей жизни поезда». Вратарь «Космоса» стихами описал игру с 2Drots
39сегодня, 17:13
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоденился к Fight Nights
21 минуту назад
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
сегодня, 18:31
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
1сегодня, 17:12
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
2вчера, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
вчера, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
916 августа, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото