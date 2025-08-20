«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке

Борис Фартуна, что на вылет 2Drots из Фобнет Кубка России повлияло судейство.

– Твое удаление – ключевой момент игры?

– Конечно, 100 процентов это сыграло роль. При этом во втором тайме пацаны хорошо играли, но не получилось реализовать моменты.

– Как тебе игра 2Drots в целом?

– Нормально, только поле портит качество футбола. Будем разбирать. Как мне «Космос»? Никак. Борются, бегут, боевая команда.

– Они довольно жестко играли, и у тебя случилась ответка…

– Это все судейство, которое позволяло так играть, идти прямыми шипами… Соответственно, они так и играли.

– Терех после игры подошел к судьям и послал их…

– Все правильно, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Фартуна получил прямую красную в первом тайме за грубую игру.

