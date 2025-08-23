Хантер про слезы Сычева после травмы в Суперкубке Медиалиги: «Блин, это смотрят миллионы людей. Ты мужик и ты плачешь?»

Андрей Титов высказался об эмоциональной реакции Дмитрия Сычева после травмы.

«Мне они [2Drots] не близки. Я так же могу быть не близок им. Со своими взглядами, ценностями, мировоззрением. Я ведь вижу поверхность, я с ними не нахожусь в каких-либо отношениях. Они, весьма вероятно, замечательные люди. Но то, что они пропагандируют в общество на большую аудиторию, мне не близко.

Например. Финал в Абу-Даби. Дима Сычев при буллиталити травмируется и начинает плакать. Блин, это смотрят миллионы людей. Ты мужик и ты плачешь?

Я не к тому, что мужчина не может плакать. Может, мы все люди. Но взрослый человек должен уметь контролировать эмоции. Тем более мужчина. Ты не должен показывать, что тебе больно, априори. Не говоря о том, чтобы плакать на многомиллионную аудиторию», – сказал нападающий «Амкала».

Напомним, голкипер 2Drots Дмитрий Сычев в финале WINLINE Суперкубка Медиалиги отразил буллит капитана «Амкала» Руслана Имаева, тем самым принеся команде победу в турнире. Голкипер в момент отражения удара получил травму плеча.

Сычев о реакции на травму: «Первый раз увиделся с папой. Он говорит: «Давай, чтобы такого не было, чтобы стыдно не было»