Комментатор Чепурин будет резервным арбитром на матчах Кубка Лиги

Павел Чепурин будет работать резервным арбитром на матчах WINLINE Кубка Лиги.

Стали известны победители проекта «Кто тут реф?» от Медиалиги .

В проекте приняло участие 30 желающих. На протяжении месяца участников подготавливали для работы арбитром в Медиалиге.

Лучшими участниками проекта стали Владислав Черкасов и Виктор Лебедев. Оба рефери будут работать главными арбитрами в Медиалиге.

Еще двое участников будут работать резервным арбитром и ассистентом арбитра. Работать в качестве резервного арбитра будет комментатор и экс-голкипер «Эгриси » Павел Чепурин, ассистентом арбитра – Александр Кравченко.