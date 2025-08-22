Комментатор Чепурин будет резервным арбитром на матчах Кубка Лиги
Павел Чепурин будет работать резервным арбитром на матчах WINLINE Кубка Лиги.
Стали известны победители проекта «Кто тут реф?» от Медиалиги.
В проекте приняло участие 30 желающих. На протяжении месяца участников подготавливали для работы арбитром в Медиалиге.
Лучшими участниками проекта стали Владислав Черкасов и Виктор Лебедев. Оба рефери будут работать главными арбитрами в Медиалиге.
Еще двое участников будут работать резервным арбитром и ассистентом арбитра. Работать в качестве резервного арбитра будет комментатор и экс-голкипер «Эгриси» Павел Чепурин, ассистентом арбитра – Александр Кравченко.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Кто тут реф?»
