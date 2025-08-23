  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Амкал» хочет пригласить Хабиба и Махачева. За медийный клуб уже сыграли баскетболист Подкользин, певец The Limba и стример Парадеевич
35

«Амкал» хочет пригласить Хабиба и Махачева. За медийный клуб уже сыграли баскетболист Подкользин, певец The Limba и стример Парадеевич

«Амкал» планирует пригласить чемпионов UFC принять участие в FONBET Кубке России.

«Мы выходили с предложением на Александра Овечкина, Тимофея Мозгова.

У нас есть люди из единоборств, которые говорили, что хотят в футбол. Мы хотим связаться с представителями Хабиба Нурмагомедова, сделать предложение. Возможно, на Ислама Махачева. Они играют в футбол, им это интересно», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Ранее 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче второго раунда Кубка против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.

В 1-м раунде против «Кванта» (3:1) за «Амкал» сыграли певец The Limba, стример Парадеевич и другие селебрити.

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»

«Ян Коллер, ты?» Почитали, что о рекорде Подкользина в «Амкале» пишут в США, Испании и Англии

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: новый выпуск ППХ
