«Амкал» хочет пригласить Хабиба и Махачева. За медийный клуб уже сыграли баскетболист Подкользин, певец The Limba и стример Парадеевич

«Амкал» планирует пригласить чемпионов UFC принять участие в FONBET Кубке России.

«Мы выходили с предложением на Александра Овечкина, Тимофея Мозгова.

У нас есть люди из единоборств, которые говорили, что хотят в футбол. Мы хотим связаться с представителями Хабиба Нурмагомедова, сделать предложение. Возможно, на Ислама Махачева. Они играют в футбол, им это интересно», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Ранее 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче второго раунда Кубка против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.

В 1-м раунде против «Кванта» (3:1) за «Амкал» сыграли певец The Limba, стример Парадеевич и другие селебрити.

