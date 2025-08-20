«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
– Что ощутил во время пенальти?
– Ничего. Повтор еще не смотрел, но с игры казалось, что игрок просто нарисовал. Сегодня вообще были странные судейские решения. Но это не отменяет того факта, что мы не забили тьму моментов, играя вдесятером. Забивай свое, и до судей ничего не дойдет. Можно сказать, позор. Футбола было не так много, но мы проиграли.
– Представлял, что можешь забить с углового?
– Представления, что забью, не было, но что чиркну и мы как-то забьем, было.
– Какая была обстановка в раздевалке?
– Женя и Никита [президенты 2Drots] особо ничего не сказали. После такой игры вообще нужно мало говорить. Результат не то что неудовлетворительный, мы обязаны были сегодня проходить, – сказал вратарь 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots проиграли «Космосу» в Долгопрудном (0:1). «Самураи» второй год подряд вылетели во втором раунде Кубка России.
