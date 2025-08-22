Понкрашов – главный тренер медиакоманды Кириленко. Он приостановил профессиональную карьеру

Антон Понкрашов возглавил медиабаскетбольную команду DAWGS.

39-летний баскетболист ранее выступал за клуб в качестве игрока.

Понкрашов будет совмещать позицию главного тренера и игрока. Кроме того, он объявил о приостановке профессиональной карьеры. Последним клубом Понкрашова стало «Динамо» Владивосток из Суперлиги.

DAWGS – медийная команда президента РФБ и экс-баскетболиста «Юты Джаз» Андрея Кириленко. В последнем сезоне Лига Ставок Media Basket DAWGS вылетели в 1/4 финала от Hoops .

Антон Понкрашов – один из самых титулованных российских баскетболистов. Со сборной России он завоевал бронзу Олимпиады-2012, золото Чемпионата Европы-2007 и бронзу Чемпионата Европы-2011.