Герман о жеребьевке Кубка Лиги: «Хотел больше принципиальных соперников в группе»

Герман Эль Класико недоволен результатами жеребьевки Кубка Лиги.

– Прошла жеребьевка Кубка Лиги. Какие ожидания от сезона? Насколько будет тяжело третий раз подряд забирать крупный турнир МФЛ?

– Я недоволен сильно группой. Я и раньше писал, что хотел больше принципиальных соперников в группе, потому что групповой этап подразумевает что в плей-офф выходят все.

Я больше переживаю за контент, какую обложку придумать, не на ютубе, а обложку к матчу. Как сделать, чтобы очередной матч был интересен. У футболистов своя спортивная мотивация, тут нет вопросов.

– «Амкал» – главный фаворит?

– А как иначе, если мы забрали Кубок Лиги и сезон Медиалиги подряд? Хочется попытаться сохранить этот кубок. Мы единственная команда, которая выиграла МКС, Кубок Лиги и МФЛ, – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, «Амкал сыграет в группе B с «Банкой», «СиндЕкатом» и «Десяткой», в группу А попали 2Drots, «Броуки», Lit Energy и Lotus Musiс.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
