«Вася по интеллекту готов играть в Премьер-лиге». Тренер «Амкала» Панов о Маврине

Виталий Панов считает, что Василий Маврин мог играть в Мир РПЛ.

«Вася Маврин. Ему 35 лет. Но это фантастический игрок. Человек, который полностью отдается на поле.

У Васи не было профессионального футбола, но по интеллекту это тот игрок, который готов играть в Премьер-лиге», – сказал главный тренер «Амкала».

Маврин – самый титулованный игрок медиафутбола. Два года подряд он признавался лучшим игроком медиафутбола.