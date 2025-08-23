«Вася по интеллекту готов играть в Премьер-лиге». Тренер «Амкала» Панов о Маврине
Виталий Панов считает, что Василий Маврин мог играть в Мир РПЛ.
«Вася Маврин. Ему 35 лет. Но это фантастический игрок. Человек, который полностью отдается на поле.
У Васи не было профессионального футбола, но по интеллекту это тот игрок, который готов играть в Премьер-лиге», – сказал главный тренер «Амкала».
Маврин – самый титулованный игрок медиафутбола. Два года подряд он признавался лучшим игроком медиафутбола.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч Премьер»
