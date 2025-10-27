Фото
9

Прокоп выложил фото с Левандовским: «Реал», я долго за тебя болею, но «Барса» очень привлекает»

Прокоп опубликовал фото с Робертом Левандовским.

«Три дня назад Ямаль в паре метрах, сегодня Левандовски... «Реал», я долго за тебя болею, но «Барса» очень привлекает», – прокомментировал снимок с нападающим «Барселоны» российский футболист.

Михаил Прокопьев недавно перебрался в Барселону, где играет в медиафутбольной Кингс Лиге Жерара Пике.

На прошлой неделе 23-летний игрок дебютировал за «Хихантес» в матче против команды Марсело «Скалл» (6:4).

Прокоп не отметился результативными действиями. Во втором тайме он неудачно сыграл в защите, после чего «Хихантес» пропустил.

Чуть позже сам Прокоп имел отличный момент забить, но с метра попал во вратаря.

Михаил стал первым российским футболистом в Кингс Лиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

«Уровень первенства Москвы по миньке». Звезды медиафутбола разнесли турнир Пике

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Прокопа
