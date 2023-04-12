Дмитрий Егоров: «Леонид Арнольдович, прости! Футбольный клуб – это ######. Тут не прокатывает творческая доброта»
Дмитрий Егоров высказался о сложностях руководства футбольным клубом.
«Федун, Леонид Арнольдович, прости! Футбольный клуб – это ######. И тут не прокатывает творческая доброта. Об этом, кстати, в контексте последних неудач «Амкала» говорил один небезызвестный дед, а не я.
Нужно быть как Гинер, который не взял Жиркова в ЦСКА после «Челси» только из-за того, что тот дал интервью нелюбимой Гинером газете «Советский спорт».
Результат дают только дисциплина, правила, ну и бюджет, конечно, без последнего тоже никуда!» – сказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Сам себя не похвалишь - никто и не заметит.
может быть пора задуматься о смене логотипа сайта на решёточку?)
Зарема, Дима-едим говно, Кукуруку, вы никому не интересны, но вас постоянно публикует Sports, зачем?!