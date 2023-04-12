Дмитрий Егоров: «Леонид Арнольдович, прости! Футбольный клуб – это ######. Тут не прокатывает творческая доброта»

Теги Спартак Леонид Федун Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о сложностях руководства футбольным клубом.

«Федун, Леонид Арнольдович, прости! Футбольный клуб – это ######. И тут не прокатывает творческая доброта. Об этом, кстати, в контексте последних неудач «Амкала» говорил один небезызвестный дед, а не я.

Нужно быть как Гинер, который не взял Жиркова в ЦСКА после «Челси» только из-за того, что тот дал интервью нелюбимой Гинером газете «Советский спорт».

Результат дают только дисциплина, правила, ну и бюджет, конечно, без последнего тоже никуда!» – сказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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25 комментариев

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Wesley
Вы ######### совсем постить подобную ##### в главные новости?
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Нагрузки Сборной
Ответ Мохнатый55
Дмитрий Егоров это #######. Первая Д, последняя б.
Душегуб? Неожиданный поворот событий..
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Эндрю81
Вот так слово за слово говорливый ноунейм с какой-то вчерашней шаражки поставил себя на одну ступеньку пусть со своеобразным, но миллиардером и бывшим владельцем одного из ведущих клубов страны с 20м стажем.

Сам себя не похвалишь - никто и не заметит.
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Иван Правспарт
Прям чекист какой-то.
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Мохнатый55
Дмитрий Егоров это #######. Первая Д, последняя б.
+3
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Артём Дзюба
У Федуна ни правил, ни дисциплины, ни логики. Прости, Орнольдыч
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Konstantin Zorin
Егоров, это дно!
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Pb-SE
Ответ Senchas
откройте первю букву, пожалуйста
Нет такой буквы в этом слове
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jps
Зачем все это печатать???...Похоже пора перестать читать спортс.ру ...
+2
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Phantom1289
Я так понимаю Егоров это какой то рекламный или бартерный проект спортс и этого персонажа. Иначе не понятно, зачем тут его изречения постят постоянно.
+1
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Pitts
Ответ Senchas
откройте первю букву, пожалуйста
"С". А всё слово - "сложно"
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Кржемилик
Это ему Гинер лично сказал?
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lazarenkovurij469@gmail.com
Что? Зачем?
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Виталий
Опять эти новости из медиалиги
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Никому_никабельный
Президент "БроукБойз" 🤔
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prus_3
"Вот так вот, дурашка", — сказал президент президенту и дружески потрепал того по щеке.
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Вадим Белозёров
##### рот этого Федуна ###ть
+2
-4
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Severfan
слишком много ####### стало в новостях спортса.
может быть пора задуматься о смене логотипа сайта на решёточку?)
+7
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Waiway
Что за поток сознания?
+14
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Abid_88
Почему новости нельзя минусовать ?
+42
-1
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Senchas
откройте первю букву, пожалуйста
+9
-1
+8
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Caniball
Опять вынул какашки из своего рта и что-то наговорил. Зарема, Дима-едим говно, Кукуруку, вы никому не интересны, но вас постоянно публикует Sports, зачем?!
финансовый интерес видать
+3
-1
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44ndfwwgbr
Ответ tommy_hell_trigger
Кто это?
Никто. )
+80
-2
+78
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Caniball
Опять вынул какашки из своего рта и что-то наговорил.
Зарема, Дима-едим говно, Кукуруку, вы никому не интересны, но вас постоянно публикует Sports, зачем?!
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tommy_hell_trigger
Кто это?
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