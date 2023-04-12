Дмитрий Егоров высказался о сложностях руководства футбольным клубом.

« , Леонид Арнольдович, прости! Футбольный клуб – это ######. И тут не прокатывает творческая доброта. Об этом, кстати, в контексте последних неудач « » говорил один небезызвестный дед, а не я.

Нужно быть как Гинер, который не взял Жиркова в ЦСКА после «Челси» только из-за того, что тот дал интервью нелюбимой Гинером газете «Советский спорт».

Результат дают только дисциплина, правила, ну и бюджет, конечно, без последнего тоже никуда!» – сказал президент медиафутбольного клуба « ».