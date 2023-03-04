«Для России характерно травить сильных». Журналист Егоров после дебютного гола Дзюбы за «Локо»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Амкал Вероника Степанова Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после гола Артема Дзюбы в матче 18-го тура Мир РПЛ «Ростов»«Локомотив».

«Дзюба забил за Локомотив. Карпину.

Смешно, конечно, что какие-то клубы не хотели его брать. Он и в 40 будет забивать 10 за сезон. Дзюбу люблю не сильнее, чем фанаты «Амкала» меня, но оперирую фактами.

Вообще для России характерно травить сильных, которые имеют свою точку зрения.

Самый ненавидимый игрок сегодня – Дзюба. При этом он год за годом лучший в России.

Самый ненавидимый тренер – Черчесов. Будет против «Байера» играть скоро в Еврокубках весной.

Самая ненавидимая спортсменка – лыжница Степанова. Молодая, обыгрывает всех.

Неужели сложно понять, что сложный характер для этих товарищей – путь к достижению успеха. С другим характером успеха бы не было. Остановились бы перед трудностями, забили бы, промолчали бы, закончили бы», – написал журналист и президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Дзюба забил «Ростову» Карпина. Это 1-й гол Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию

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7 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ Павел Лебедев
А ещё завидуют этим людям, что они могут чего-то добиваться, а завистники даже чушь придумать не могут, а уж что-то создать ума не хватает.
В мире столько замечательных людей кому можно завидовать.Выбрать завидовать Дзюбе -больным надо быть.
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Максим Пантелеев
Его не травят, это отклик на человеческие качества.Как человек он не просто отвратительный, а за пропастью. Но пропаганде шельмовать смыслы не привыкать. Сейчас обкончаются. А что он сделал как футболист? Три свобоных мяча в метре от ворот.Баты ваш бы не промахнулся. Дико везучий конечно.
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Павел Гребнев
И сажать за решетку.
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Павел Лебедев
А ещё завидуют этим людям, что они могут чего-то добиваться, а завистники даже чушь придумать не могут, а уж что-то создать ума не хватает.
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Влад Яшнов
Эксперты в 19:00 : Дзюба уже не тот, зачем он нужен Локомотиву?
Эксперты в 21:00: Ууу гений, в 40 будет забивать, пора и в Европу ехать
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furiking
Всех этих людей не любят не потому что они плохие спортсмены, а потому что они несут дегенеративную чушь. Одно другому не мешает (а возможно и помогает)
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Lionel Van Damme
Натягивание совы на глобус. Никто не ненавидел аршавина до известных слов, тихонова, цымьаларя, лоськова, вяльбе опять же до слов. Не любят артема не за то что сильный, сильный бы рвал турцию, а за то что дурачек важный
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