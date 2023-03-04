«Для России характерно травить сильных». Журналист Егоров после дебютного гола Дзюбы за «Локо»

Дмитрий Егоров высказался после гола Артема Дзюбы в матче 18-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Локомотив».

«Дзюба забил за Локомотив. Карпину.

Смешно, конечно, что какие-то клубы не хотели его брать. Он и в 40 будет забивать 10 за сезон. Дзюбу люблю не сильнее, чем фанаты «Амкала» меня, но оперирую фактами.

Вообще для России характерно травить сильных, которые имеют свою точку зрения.

Самый ненавидимый игрок сегодня – Дзюба. При этом он год за годом лучший в России.

Самый ненавидимый тренер – Черчесов. Будет против «Байера» играть скоро в Еврокубках весной.

Самая ненавидимая спортсменка – лыжница Степанова. Молодая, обыгрывает всех.

Неужели сложно понять, что сложный характер для этих товарищей – путь к достижению успеха. С другим характером успеха бы не было. Остановились бы перед трудностями, забили бы, промолчали бы, закончили бы», – написал журналист и президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Дзюба забил «Ростову» Карпина. Это 1-й гол Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию