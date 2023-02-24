Бабин не будет тренером «БроукБойз». Об этом сообщили президенты команды Райзен и Егоров

Юрий Бабин не будет тренером « ».

Об этом президенты команды Райзен и Дмитрий Егоров сообщили в ролики на ютуб-канале.

«Я восемь из девяти лет тренерского пути работал главным тренером и думаю, что ассистентом мне будет сложно работать, плюс ездить очень далеко.

Вдобавок, я ищу варианты в другой стране и, возможно, перееду. Хочется там зацепиться. Мне очень не хочется вас подводить», – написал экс-тренер «Амкала».

Ранее сообщалось, что Юрий Бабин вел переговоры с «Броуками» и утверждал, что хотел бы потренировать команду Райзена и Егорова.