Егоров о Fan ID: «РПЛ не хожу и желания не испытываю. А раньше испытывал»

Дмитрий Егоров рассказал о своем отношении к Fan ID.

«Как-то раз в приехал в Сочи и хотел сходить на «Спартак». Пошел оформлять Fan ID – очень уж на футбол хотел. Простоял первый тайм в очереди и ушел восвояси. На футбол не попал. Fan ID не оформил.

С тех пор на РПЛ не хожу и желания не испытываю. А раньше испытывал», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?