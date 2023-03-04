Егоров о Fan ID: «РПЛ не хожу и желания не испытываю. А раньше испытывал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Fan ID Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал о своем отношении к Fan ID.

«Как-то раз в приехал в Сочи и хотел сходить на «Спартак». Пошел оформлять Fan ID – очень уж на футбол хотел. Простоял первый тайм в очереди и ушел восвояси. На футбол не попал. Fan ID не оформил.

С тех пор на РПЛ не хожу и желания не испытываю. А раньше испытывал», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?  

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13 комментариев

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Олег Скрылев
Невелика потеря, так себе болела
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расформировать московские кабинеты
ну так сходил бы и оформил до матча,если действительно хотел сходить,а так пустой трёп
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Andrew Petrov
зачем куда то ходить и кланяться если всё оно по тв много приятнее и без суеты
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Ильдар Фарукшин
Ответ arsenal.ave
Хоть бы написали, кто этот человек, а то мало ли какой Дмитрий Егоров может что то написать
Лучше не знай
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Nick Nick
А кто это?
+2
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DrunkGonzo
Ответ Vovker
бога нет
а как же кузя
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Vovker
Ответ Ильдар Фарукшин
Ну славо богу
бога нет
+2
-3
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blaugrano
Спортс даже поленился написать, кто такой этот Дмитрий Егоров. Не говоря о том, нужно ли кому его мнение или нет.
+3
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arsenal.ave
Хоть бы написали, кто этот человек, а то мало ли какой Дмитрий Егоров может что то написать
+1
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Виталий
Пусть алаевы и прочая шушера ходит
+5
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Никита Самарин
Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о.
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Black Phoenix
Чтобы любить нынешнюю РПЛ - надо быть извращённым, изощрённым мазохистом *смеётся*
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Ильдар Фарукшин
Ну славо богу
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