«Когда молодые ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже». Осипов о матче на «Волгоград-Арене»
Николай Осипов рассказал об играх на больших стадионах в МФЛ-3.
«Мы любим покидать наш уютный «Луч» ради классных стадионов. В МФЛ-1 проводили полуфиналы в Нижнем Новгороде, а финал – на «ВТБ Арене», в МФЛ-2 были «Открытие» и «Краснодар-2». Третий сезон будет рекордным по большим стадионам. Четыре топ-команды из первой корзины («Амкал», 2Drots, «Броуки» и «10») сыграют по матчу группового этапа на аренах чемпионата мира – Нижний Новгород, Казань, Волгоград и «Открытие». Финал пройдет на главном стадионе Краснодара.
Особенные планы на «Волгоград-Арену» – здесь мы откроем сезон.
Рассчитываем сыграть за день или два до ретро-матча между объединенной командой ветеранов «Ротора» и «Динамо» и московским «Спартаком». Это реконструкция игры между сталинградским «Динамо» и «Спартаком», состоявшейся 2 мая 1943-го в освобожденном Сталинграде.
Это шанс показать молодым ребятам (и игрокам, и болельщикам) нашу историю. Едва ли многие из них бывали на Мамаевом кургане, знают историю Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны. Когда ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже. Как у меня, когда я пишу это», – сказал президент Winline Медиалиги.
Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ
голодомор?
1937?
как с немцами ссср напали на западную Украину?
про захват крыма?
про то, как офицер фсб Стрелков начал боевые действия на донбасе?
или забыли Будапешсткий меморандум?
это всего лишь малая часть
от вас нужно держаться подальше, особенно сейчас
на неё напали?
и кто это сделал?
Что плохого в том, что игроки побывают на Мамаевом Кургане?
Или ты как в соседней стране предлагаешь памятники сносить?
Сколько можно педалировать тему второй мировой. Победили наши деды/ прадеды. Но ни как не те кто себя приобщает к этой великой победе.