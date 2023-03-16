«Когда молодые ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже». Осипов о матче на «Волгоград-Арене»

Николай Осипов рассказал об играх на больших стадионах в МФЛ-3.

«Мы любим покидать наш уютный «Луч» ради классных стадионов. В МФЛ-1 проводили полуфиналы в Нижнем Новгороде, а финал – на «ВТБ Арене», в МФЛ-2 были «Открытие» и «Краснодар-2». Третий сезон будет рекордным по большим стадионам. Четыре топ-команды из первой корзины («Амкал», 2Drots, «Броуки» и «10») сыграют по матчу группового этапа на аренах чемпионата мира – Нижний Новгород, Казань, Волгоград и «Открытие». Финал пройдет на главном стадионе Краснодара.

Особенные планы на «Волгоград-Арену» – здесь мы откроем сезон.

Рассчитываем сыграть за день или два до ретро-матча между объединенной командой ветеранов «Ротора» и «Динамо» и московским «Спартаком». Это реконструкция игры между сталинградским «Динамо» и «Спартаком», состоявшейся 2 мая 1943-го в освобожденном Сталинграде.

Это шанс показать молодым ребятам (и игрокам, и болельщикам) нашу историю. Едва ли многие из них бывали на Мамаевом кургане, знают историю Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны. Когда ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже. Как у меня, когда я пишу это», – сказал президент Winline Медиалиги.

Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ