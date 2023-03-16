«Когда молодые ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже». Осипов о матче на «Волгоград-Арене»

Теги Спартак ВТБ Арена Динамо Москва Ротор Открытие Банк Арена Волгоград-Арена стадионы Краснодар-2 история Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Луч Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал об играх на больших стадионах в МФЛ-3.

«Мы любим покидать наш уютный «Луч» ради классных стадионов. В МФЛ-1 проводили полуфиналы в Нижнем Новгороде, а финал – на «ВТБ Арене», в МФЛ-2 были «Открытие» и «Краснодар-2». Третий сезон будет рекордным по большим стадионам. Четыре топ-команды из первой корзины («Амкал», 2Drots, «Броуки» и «10») сыграют по матчу группового этапа на аренах чемпионата мира – Нижний Новгород, Казань, Волгоград и «Открытие». Финал пройдет на главном стадионе Краснодара.

Особенные планы на «Волгоград-Арену» – здесь мы откроем сезон.

Рассчитываем сыграть за день или два до ретро-матча между объединенной командой ветеранов «Ротора» и «Динамо» и московским «Спартаком». Это реконструкция игры между сталинградским «Динамо» и «Спартаком», состоявшейся 2 мая 1943-го в освобожденном Сталинграде.

Это шанс показать молодым ребятам (и игрокам, и болельщикам) нашу историю. Едва ли многие из них бывали на Мамаевом кургане, знают историю Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны. Когда ребята окажутся рядом с домом, который отбивался от немцев дольше Франции, сдавшейся за несколько дней, у них побегут мурашки по коже. Как у меня, когда я пишу это», – сказал президент Winline Медиалиги.

Медиалига все ближе к американскому футболу: в новом сезоне будет wild card и драфт. А еще четыре матча на стадионах ЧМ

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18 комментариев

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Roja
Ответ fanalexandr@mail.ru
Забыли истории, назвали Россию своим врагом, и опа, Россия стала им врагом и напала на них. Какая неожиданность, кто бы мог подумать.
какую историю?
голодомор?
1937?
как с немцами ссср напали на западную Украину?
про захват крыма?
про то, как офицер фсб Стрелков начал боевые действия на донбасе?
или забыли Будапешсткий меморандум?
это всего лишь малая часть
от вас нужно держаться подальше, особенно сейчас
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Ярик01
Ответ dr. cage
Чел, памятники для этого и нужны, чтобы помнить достижения своих предков.. Что плохого в том, что игроки побывают на Мамаевом Кургане? Или ты как в соседней стране предлагаешь памятники сносить?
Действительно, хоть наконец узнают о Мамае.
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Остап Бендер
Поезжайте лучше на берег Азовского моря, там тоже есть, что посмотреть в этом плане
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fanalexandr@mail.ru
Ответ Roja
а что случилось в соседней стране? на неё напали? и кто это сделал?
Забыли истории, назвали Россию своим врагом, и опа, Россия стала им врагом и напала на них. Какая неожиданность, кто бы мог подумать.
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Евгений Семенченко
Ответ dr. cage
Чел, памятники для этого и нужны, чтобы помнить достижения своих предков.. Что плохого в том, что игроки побывают на Мамаевом Кургане? Или ты как в соседней стране предлагаешь памятники сносить?
да,у нас памятники не сносят,скорее устанавливают...Маннергейму,атаману Краснову...вот ведь защитники Родины были,верно?вас всех гордость берёт наверное
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fanalexandr@mail.ru
Ответ stason79
прям в точку
США празднует день независимости, Франция день взятие Бастили, все это было в 18 веке, однако это они продолжают помнить. Представляете, отмечать знаковые даты в истории страны это нормально. И это самое знаковое событие в истории нашей страны и ничто не может это перекрыть. Это день памяти и день гордости, что в этом плохого?
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Олег Щёголев
Ответ Игорь Новиков
Кто-то гордится уровнем жизни в стране, благосостоянием людей, а кто-то тем, что было 80 лет назад.
Новиков, давай без обобщений - кто-то, где-то... Cкажи, чем гордишься именно ты? Это же простой вопрос.
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Слутск Халлского
вычтохотитекаквпариже
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mr.snooker
Как насчёт того чтобы автомобили научиться делать или хотя бы электрочайники? Не, давай на Курган лучше сходим и почтим прадедов 🤡
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Дмитрий
Медиалига-значит диагноз какой-то есть. Франция стояла 43 дня. Если посмотреть сколько вермахт прошел за 43 дня по Союзу у этого Осипа будет мигрень
+5
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Саша Казанов
Ответ Enotaz24
А других достижений у нас нет, больше гордиться нечем? Сколько можно педалировать тему второй мировой. Победили наши деды/ прадеды. Но ни как не те кто себя приобщает к этой великой победе.
Есть, но это одно из главных достижений наших предков, которое повлияло благополучно и на нашу жизнь. Так что гордиться и помнить будем.
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Roja
Ответ Mr. Sh.
Историю надо помнить, иначе произойдет то, что случилось в соседней стране.
а что случилось в соседней стране?
на неё напали?
и кто это сделал?
+12
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Влад Путман
Жить по уши в говне, ничего не делая 80 лет с культом победы, к которой никакого отношения лично не имели.
+19
-9
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Mr. Sh.
Ответ Enotaz24
А других достижений у нас нет, больше гордиться нечем? Сколько можно педалировать тему второй мировой. Победили наши деды/ прадеды. Но ни как не те кто себя приобщает к этой великой победе.
Историю надо помнить, иначе произойдет то, что случилось в соседней стране.
+7
-7
0
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Игорь Новиков
Кто-то гордится уровнем жизни в стране, благосостоянием людей, а кто-то тем, что было 80 лет назад.
+13
-12
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dr. cage
Ответ Enotaz24
А других достижений у нас нет, больше гордиться нечем? Сколько можно педалировать тему второй мировой. Победили наши деды/ прадеды. Но ни как не те кто себя приобщает к этой великой победе.
Чел, памятники для этого и нужны, чтобы помнить достижения своих предков..
Что плохого в том, что игроки побывают на Мамаевом Кургане?

Или ты как в соседней стране предлагаешь памятники сносить?
+21
-10
+11
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stason79
Ответ Enotaz24
А других достижений у нас нет, больше гордиться нечем? Сколько можно педалировать тему второй мировой. Победили наши деды/ прадеды. Но ни как не те кто себя приобщает к этой великой победе.
прям в точку
+9
-8
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Enotaz24
А других достижений у нас нет, больше гордиться нечем?
Сколько можно педалировать тему второй мировой. Победили наши деды/ прадеды. Но ни как не те кто себя приобщает к этой великой победе.
+34
-10
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