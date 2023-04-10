Володя XXL: «Я уеду жить в монастырь. Одену косынку, буду там с девчонками, с буренками. Я там футбольную команду сделаю!»

Володя XXL высказался о ситуации в «БроукБойз».

– Юристы прочитали твой контракт?

– Еще не прочитали, я точно не знаю, я сейчас здоровьем занимаюсь, мне не до футбола. У меня проблемы с почками, я даже не думаю о футболе, сначала вылечусь, а потом уже контракты.

В футболу буду играть, хотелось бы за «Броуков», потому что им нужно помочь. Я все-таки окажусь проигравшим, если я не докажу ничего. Может, это мой сезон будет.

Президенты общаются постами в телеграме. Есть коннект, но все это шоу, несерьезно.

– Ты планируешь оставаться в медийке?

– Я уеду жить в монастырь. Одену косынку, буду там с девчонками, с буренками. Я там футбольную команду сделаю! – сказал нападающий «БроукБойз» в интервью Sports.ru.

«Зарплата у Володи XXL фиксированная – 90 тысяч». Райзен о нападающем «БроукБойз»