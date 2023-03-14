«С ними ничего не сделать – пока пацаны уверены, что им все должны». Егоров о Крапе и Володе XXL

Дмитрий Егоров дал совет Крапу и Володе XXL о том, как измениться в лучшую сторону.

«С Крапом ничего не сделать. Как и с Володей. Пока пацаны уверены, что им все должны. Но это пройдет через год-два.

Лучшее же, что они могут сделать – учиться. Но нет мотивации. Вот зачем, например, в 11 классе, после пары лет полного пофигизма, захотел учиться я?

Могу выпендриваться и выдумывать разные варианты, но, если честно, главной движущей силой в 11 классе после было нежелание терять 2 года в армии.

Хотелось поступить в институт, играть на районе в футбол и тусить с друзьям. Только так – а уже дальше работа, реализация и все остальное.

Так что я не знаю, как помочь Крапу все не просрать. Но если он пойдет учиться и будет рассказывать о своей новой жизни, то ни с деньгами, ни с приколами всякими проблем не будет», – написал президент «БроукБойз».