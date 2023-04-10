«Зарплата у Володи XXL фиксированная – 90 тысяч». Райзен о нападающем «БроукБойз»

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Райзен раскрыл подробности контракта нападающего «Броуков» Володи XXL.

«Не знаю, может у него юристы читать не умеют, контракт у него уже 3-4 дня лежит. Все задолженности мы выплатили. Я ему дал контракт, зарплата фиксом прописана, все четко. Он сказал, что на следующий день ответит.

В итоге, прошло уже дня четыре, если не неделя, он не отвечает. Сказал, что не может приехать на шоу, потому что болен, потом его вижу на Красной Пресне с Goody, еще позже вижу, как он в баскетбол бегает, играет.

Может у меня биполярка или у него, но у нас разное восприятие мира. Зарплата у него будет фиксированная – 90 000 рублей. Без премок, фикс», – сказал президент «БроукБойз».

Егоров о Володе XXL: «Мы готовы предоставить ему обычную зарплату и площадку для реализации. Никаких денег за то, что «я весь такой Володя», больше не будет!»

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