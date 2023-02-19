Нападющий « » Володи XXL высказался о решении главного тренера молодежной сборной Winline Медиалиги Сослана Гатагова пригласить в сборную хавбека 2Drots Алекса Месси вместо Володи.

– Сос Гатагов сказал, что выгоняет тебя из молодежной команды, потому что ты назвал ее кринжом?

– #####, я не знаю, мне просто грустно, реально. Значит, меня Соснин [обращается к нему, тренер основной сборной МФЛ Антон Соснин стоит рядом] возьмет в основную. Не возьмешь? Я что плохой игрок? Я думаю, Сос шутит.

– Нет, он вместо тебя Алекса Месси взял.

– Все, я заканчиваю карьеру футболиста. Я в шоке просто. Алекс Месси – кринж ходячий просто ######. Что я могу сделать? Меня просто унижают. Трагедия, нет слов. Сослан Маратович, нужно созвониться и поговорить, – сказал Володя.

Ранее Володя утверждал, что вызов в молодежку – это «кринж», он думал, что получит приглашение в основную сборную МФЛ.

Состав молодежной сборной Медиалиги.