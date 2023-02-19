Володя XXL: «Алекс Месси – кринж ходячий. Меня просто унижают. Сослан Маратович, нужно созвониться и поговорить»

Теги Сослан Гатагов 2Drots Winline Медиалига БроукБойз «Володя XXL» Владимир Горяинов Сборная Медиалиги Алекс Месси Медиафутбол

Нападющий «БроукБойз» Володи XXL высказался о решении главного тренера молодежной сборной Winline Медиалиги Сослана Гатагова пригласить в сборную хавбека 2Drots Алекса Месси вместо Володи.

– Сос Гатагов сказал, что выгоняет тебя из молодежной команды, потому что ты назвал ее кринжом?

– #####, я не знаю, мне просто грустно, реально. Значит, меня Соснин [обращается к нему, тренер основной сборной МФЛ Антон Соснин стоит рядом] возьмет в основную. Не возьмешь? Я что плохой игрок? Я думаю, Сос шутит.

– Нет, он вместо тебя Алекса Месси взял.

– Все, я заканчиваю карьеру футболиста. Я в шоке просто. Алекс Месси – кринж ходячий просто ######. Что я могу сделать? Меня просто унижают. Трагедия, нет слов. Сослан Маратович, нужно созвониться и поговорить, – сказал Володя.

Ранее Володя утверждал, что вызов в молодежку – это «кринж», он думал, что получит приглашение в основную сборную МФЛ.

Состав молодежной сборной Медиалиги.

 

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3 комментария

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андрэ
что за набор букавак, Спортс хорош уже
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Игорь Замаруев
Словесный понос какой-то(
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Кот Ученый
роналду супер роналду класс
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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