Гатагов о Володе XXL: «Когда делаешь такие заявления, ты должен фильтровать себя. Нужно уважать организацию под названием «сборная». Это было некорректно с его стороны»

Главный тренер молодежной сборной Winline Медиалиги Сослан Гатагов высказался об исключении из состава нападающего « » Володи XXL.

– Увидим ли мы Володю XXL в сборной?

– Я категоричен. Когда ты делаешь такие заявления, тем более на камеру, ты должен фильтровать себя. Ты должен уважать организацию под названием «сборная» и игроков, которые там, потому что там есть уважаемые люди и заслуженные ребята, которые проявили себя в медийном и футбольном плане.

Это было, как минимум, некорректно с его стороны. Если бы он сказал, что уважает молодежную медийную сборную, но хотел бы попробовать себя в основной, то окей, такой формат общения приветствуется. Но когда ты берешь и вкидываешь, что это кринж…

Что в его понятии кринж? С точки зрения футбола? Я считаю, что даже в этой молодежной медийной сборной, Володя – далеко не игрок основного состава. Кринж с точки зрения медиа?

Мне кажется, нет, когда есть такие люди, как Мбейп или в этой сборной – это большие имена для медийного коммьюнити. Вкиды Володи каждый раз, за ним уже шлейф тянется нехороший, мне кажется, ему нужно потихоньку остановиться.

Володя уже работал со мной, он знает, что я в такие моменты могу отрезать игрока от заявки или убрать из команды, тем более у нас был уже опыт в « », когда он в чате неправильно себя повел, и я его исключил, не разрешал на протяжении месяца или двух до старта МФЛ вообще быть в команде.

Потом, благодаря Саше Текиле, его реабилитировали – он заиграл, а так я думаю, что хватит уже, тем более, что место в сборной пустым не будет.

Мы нашли, мне кажется, с точки зрения медиа 100% замену в лице Алекса Месси, по футбольному – посмотрим. Я уверен, что мое действие оправдано и правильно», – сказал Гатагов.

Ранее Володя назвал вызов в молодежку «кринжем», полагая, что получит приглашение в основную сборную. Его высказывания не понравились Сослану, и он исключил нападающего «Броуков» из состава сборной, на его место взяв хавбека 2D Алекса Месси.

Состав молодежной сборной Медиалиги.