Эльхан не сыграет за «Броуков» в Казахстане из-за оскорбления Райзена

Теги Эльхан Салахов Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин возможные трансферы Медиафутбол

Выступление Эльхана за «БроукБойз» на турнире в Казахстане сорвалось.

Ожидалось, что бывший футболист «Амкала» сыграет за «Броуков» на Pin Up Media Cup в Алматы.

Однако накануне на канале игрока вышел ролик, где он в беседе с Сибсканой включил Райзена – одного из президентов «БроукБойз» – в тройку самых зашкварных персонажей медиафутбола.

«Ну и зачем Эльхан хочет ехать в Казахстан с нами, если считает меня «зашкваром»? Я просто все эти медиафутбольные ролики не смотрю и увидел это только сейчас. Ну и, собственно, базара нет, его мнение, мне такие персонажи в окружении не нужны, в команде его не будет.

У меня обиды нет, я просто логику не понимаю, какой смысл идти в какую-либо команду, где президент «зашквар». Ты, получается, сам шкваришься, исходя из моей логики, у всех она своя.

Желание что-то выяснять у меня нет, временем на это тоже не располагаю. Меня удивляет контекст этого всего, он довольно оскорбительный, я с человеком нормально общался и даже не думал, что он обо мне такого мнения.

Печально, но как есть, хорошо, что сейчас это узнал, а то потом начались бы брожения в клубе, а оно нам даром не нужно, сейчас гуччи коллектив, все друг друга любят», – отреагировал на слова Эльхана Райзен.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий