Райзен о МФЛ-3: «Для меня безумно важно выиграть турнир, но и от самого процесса нужно кайфовать»

Райзен поделился своими ожиданиями от третьего сезона Winline Медиалиги

«Самое главное – послевкусие от матча. Мы отлетали «На Спорте», но мы отлетали так, что ты домой приходил и понимал, что был на каком-то классное мероприятии.

Для меня безумно важно выиграть МФЛ. Это будет точка, после которой я смогу уйти из медиафутбола без задней мысли о том, что я что-то недовыполнил. А так придется вариться в этой каше до талого.

Тем не менее, видеть процесс и кайфовать от него нужно. Потому что я от процесса в прошлом сезоне не особо кайфовал», – сказал президент «БроукБойз».