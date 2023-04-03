Райзен: «Не верю в медийный баскетбол и хоккей, если только они не будут там драться каждую минуту»

Райзен не верит в успех медийного баскетбола и хоккея в России

«Я не понимаю баскетбол в России. Помню, как на Дубинке баскетболисты приходили побросать в кольцо. Им говорили теряться с площадки, так как ее для футбола использовали. У нас абсолютно на всех баскетбольных площадках играли только в футбол.

Короче, я не верю в медийный баскетбол и в медийный хоккей, если только они там драться не будут каждую минуту.

Медийные бокс и ММА имеют место быть, все остальное – утеха супер локального зрителя, коммерческий провал. А если это не дает денег, ##### (зачем) оно тогда нужно», – написал президент «БроукБойз».