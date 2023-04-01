Газзаев за расширение РПЛ: «Мы в изоляции, и нам нечего терять. Что у нас, 16 команд – и все? Нельзя играть только в условиях Москвы и Петербурга»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Валерий Газзаев премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Футбол

Валерий Газзаев выступает за расширение Мир РПЛ.

– Возможно ли развиваться в изоляции?

– Думаю, да. Во-первых, сейчас мы должны вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола максимальное количество регионов России. Есть прекрасная инфраструктура – ее надо использовать. Это первое.

Второе: нужно обязательно доверять нашим молодым спортсменам. У нас большая страна, большие таланты. Считаю, нужно расширять Премьер-лигу, чтобы больше футболистов играло на таком уровне.

Хочу привести важный пример из кубковой игры между «Локомотивом» и «Спартаком», где у «Спартака» вышло 11 россиян в старте, а у «Локомотива» – 10. И они показали довольно-таки качественный футбол.

И второй пример: мы посмотрели матч ЦСКА с медиаклубом 2Drots, который оставил очень приятное впечатление. И не то чтобы ЦСКА их недооценил, нет. ЦСКА старался, но эти ребята и в тактике, и в индивидуальном мастерстве, и в огромном желании, мне кажется, выглядели очень неплохо.

Что у нас, 16 команд – и все? Больше нет? Мы не можем играть только в условиях Москвы и Санкт-Петербурга.

Считаю, расширив лигу, реформировав, мы сделаем ее только интереснее. С хорошим призовым фондом. Как сделали, например, с Кубком России, в который вовлечены клубы всей России – и даже команды медифутбола.

Поймите, мы – в изоляции. И нам нечего терять. Для того, чтобы стать лучше, конечно, необходимо провести такие реформы. Чтобы люди в городах, где не видели большой футбол, приходили, заполняли стадионы. У нас столько арен построено, а туда никто не ходит, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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40 комментариев

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Леха переходит границу
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Скорей сократить нужно до 12 команд и играть в 4 круга(пока нет еврокубков)
Да не будет никто это смотреть, забудь.. новые клубы, новые города и не важно насколько сильно они будут играть, опять же практика для граждан рф
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Леха переходит границу
Ответ Кристиан Вьери
Газза прав. Надо увеличивать. Игр будет больше, интереснее. Появятся самобытные команды, типа Воронежа. Сейчас на РПЛ стоят: Балтика, Рубин, Алания и Енисей. Все с разных регионов. Отличное вливание!
Из всего потока сознания данного персонажа, соглашусь только с этим утверждением, отмена айди и расширение, больше матчей, больше эмоций
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АГОШКИН Алексей
Да уберите вы его уже. Из какого интервью выжимка,целый день сегодня скулит. )))))
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Кристиан Вьери
Газза прав. Надо увеличивать. Игр будет больше, интереснее. Появятся самобытные команды, типа Воронежа. Сейчас на РПЛ стоят: Балтика, Рубин, Алания и Енисей. Все с разных регионов. Отличное вливание!
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Алексей Ситников
Ответ 1OOOOOO
народ дальше входа идти не будет)))
Тогда ещё 100 грам в перерыве и на выходе после финального свистка.
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No_signal
Сколько он заработал на создание объединённой лиги?
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-1
-1
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klet
Хотелось бы ещё поиграть во Владикавказе, но там что-то случилось, да? Или ошейник от блох память отбил?
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Андрей Андреев
Опять двадцать пять... В конце прошлого сезона обсуждали и не расширили. Что в этом сезоне изменилось?
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napoli_14
У нас дохнут клубы, целые зоны умирают, а у этого клоуна все наоборот классно, надо расширяться)) настолько тупых персонажей днем с огнем не сыскать)
+1
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+1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Скорей сократить нужно до 12 команд и играть в 4 круга(пока нет еврокубков)
0
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Илья Владимирович
Ответ Andrew Werdna
Был Тосно, отправился в Небесную, там другим клубам нельзя существовать
Динамо СПб переехало в Сочи, что только подтверждает ваши слова.
+2
-1
+1
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Илья Владимирович
Популист детектед
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Maxon SM
Что за манера, нарезать интервью и выкладывать кусочками...
Или кто-то решил, что если добавлять по чайной ложке, то гамно превращается в икру?
Нее, ребята. Это интервью Газаева. Хоть ложечкой его, хоть сразу кучей. :/
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LaffyTaffy
Ну-ну давайте больше команд, давайте больше бюджетных бабок кинем , давайте больше лимитчиков взрастим… путь в никуда.
Наоборот, нужно потихоньку искоренять бюджетные клубы и оставлять только те, которые могут хоть что-то зарабатывать сами
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Alexandr Tarakanoff
Ну то есть разбить интервью Газзаева на 30 частей и хайпить на этом - норм, а осветить условный Наскар или ВЕК, где к слову, Квят занял место на подиуме, а женский коллектив боролся за победу - это нам не надо. Ок.
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1OOOOOO
Ответ Павел Ермаков
Давайте уменьшим футбольные поля,увеличим площадь ворот и устроим чемпионат по аналогу MLS.Сделаем из спорта шоу.Народ попрет.Перед входом на стадион каждому по 100 гр с солёным огурцом.Терять нечего.))
народ дальше входа идти не будет)))
+1
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siragh@yandex.ru
А кто будет финансировать эти беспонтовые команды?Региональные бюджеты?!
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Павел Ермаков
Давайте уменьшим футбольные поля,увеличим площадь ворот и устроим чемпионат по аналогу MLS.Сделаем из спорта шоу.Народ попрет.Перед входом на стадион каждому по 100 гр с солёным огурцом.Терять нечего.))
+3
-1
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nb8dwryv56
Зачем вообще фнл? Надо весь футбол объединять в одну лигу! Будет своя мега-лига, с ворами и ушлёпками. Че нет-то
+2
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nb8dwryv56
Бюджеты, зарплаты, неустойки и тд…. Почему бы и нет, пилить так пилить
+2
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igls54
Самое время идею объединенного чемпионата России и Украины начать продвигать по новой
+9
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+9
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Andrew Werdna
Ответ Инженер Управляющий
судя по уровню Химок и Торпедо нам и 16 команд много...
Еще пару лет фан айди и 10 команд будет предостаточно 😂 остальные разорятся на покупке массовки
+12
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Andrew Werdna
Ответ Cruel Snake
Он надеется на вторую «Аланию». Деньги кончились с прошлого раза
Пусть сначала этой Алании стадион в конце концов построят, а то будет второй сезон когда Алания не попадет в вышку из-за стадиона
0
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Sinister Kid
Ох уж, эти финансово-стабильные клубы в России.
+1
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Алексей Тарлыков
В смысле "и Петербурга"? Там одна команда. Точно также можно сказать Москвы и Екатеринбургв, Москвы и Самары, Москвы и Воронежа...
+3
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