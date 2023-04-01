выступает за расширение Мир .

– Возможно ли развиваться в изоляции?

– Думаю, да. Во-первых, сейчас мы должны вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола максимальное количество регионов России. Есть прекрасная инфраструктура – ее надо использовать. Это первое.

Второе: нужно обязательно доверять нашим молодым спортсменам. У нас большая страна, большие таланты. Считаю, нужно расширять Премьер-лигу, чтобы больше футболистов играло на таком уровне.

Хочу привести важный пример из кубковой игры между « » и «Спартаком», где у « » вышло 11 россиян в старте, а у «Локомотива» – 10. И они показали довольно-таки качественный футбол.

И второй пример: мы посмотрели матч ЦСКА с медиаклубом 2Drots, который оставил очень приятное впечатление. И не то чтобы ЦСКА их недооценил, нет. ЦСКА старался, но эти ребята и в тактике, и в индивидуальном мастерстве, и в огромном желании, мне кажется, выглядели очень неплохо.

Что у нас, 16 команд – и все? Больше нет? Мы не можем играть только в условиях Москвы и Санкт-Петербурга.

Считаю, расширив лигу, реформировав, мы сделаем ее только интереснее. С хорошим призовым фондом. Как сделали, например, с Кубком России, в который вовлечены клубы всей России – и даже команды медифутбола.

Поймите, мы – в изоляции. И нам нечего терять. Для того, чтобы стать лучше, конечно, необходимо провести такие реформы. Чтобы люди в городах, где не видели большой футбол, приходили, заполняли стадионы. У нас столько арен построено, а туда никто не ходит, – сказал экс-тренер .