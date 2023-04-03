Дюков о матче с Ираном в России: «РФС заинтересован в ответной игре – в этом или в следующем году. Надо, чтобы наши планы совпали»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Ирана по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Президент РФС не исключил проведения товарищеского матча с Ираном в России

Александр Дюков рассказал о заинтересованности в товарищеской игре с Ираном в России.

23 марта сборные России и Ирана провели товарищеский матч в Тегеране. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России.

РФС заинтересован в проведении такого матча – в этом или следующем году. Надо, чтобы планы иранской стороны совпали с нашими. Будем смотреть на календарь», – сказал президент РФС.

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12 комментариев

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Alexander Rakhilkin
А также с Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном. Кого-то ещё забыл? И так по кругу каждый год...
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hulk&boloto
Особенно наши...
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avcgloronalduMU
Ответ Андоррский почтальон
Не надо ёрничать, демонстрируя при этом незнание элементарных вещей. Расписание сборной команды зависит, например, от календаря чемпионата и расписания команды соперника.
не надо мне флудить тут
у Белоруссии занято, тоже играют между собой?
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Pb-SE
Надо суперсерию замутить, как с канадцами.
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Dinamik1
Дюков размозня газпромовская.Только и.слышно наверное может быть надеемся.
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alexis2020
Надо "Операцию Арго" пересмотреть, спасибо, напомнил, там про Иран
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АРХАТ
Лучше с КНДР)
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Александр Кудрявцев
Ответ Sinister Kid
Расписание матчей сборной России, такое плотное.
👍👍👍👍
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Александр Кудрявцев
Ну рассмешил наши интересы 😂😂😂😂 а то у нашей сборной такой график игр плотный
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Андоррский почтальон
Ответ avcgloronalduMU
у РФс такое плотное расписание, что и окно не найти, нужно ведь сыграть со всеми пятью сборными Беларусии
Не надо ёрничать, демонстрируя при этом незнание элементарных вещей. Расписание сборной команды зависит, например, от календаря чемпионата и расписания команды соперника.
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Sinister Kid
Расписание матчей сборной России, такое плотное.
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avcgloronalduMU
у РФс такое плотное расписание, что и окно не найти, нужно ведь сыграть со всеми пятью сборными Беларусии
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