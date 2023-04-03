Дюков о матче с Ираном в России: «РФС заинтересован в ответной игре – в этом или в следующем году. Надо, чтобы наши планы совпали»

Президент РФС не исключил проведения товарищеского матча с Ираном в России

рассказал о заинтересованности в товарищеской игре с Ираном в России.

23 марта сборные России и провели товарищеский матч в Тегеране. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России.

РФС заинтересован в проведении такого матча – в этом или следующем году. Надо, чтобы планы иранской стороны совпали с нашими. Будем смотреть на календарь», – сказал президент .