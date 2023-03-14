Известны 14 из 16 участников 3-го сезона Winline Медиалиги. 2Drots, «Амкал», «Титан» и «Матч ТВ» сыграют на турнире
Глава Winline Медиалиги объявил список участников третьего сезона.
Участие в турнире примут 16 команд, которые будут разделены на четыре группы.
По словам Николая Осипова, 14 клубов, которые сыграют в МФЛ-3, уже известны: 2Drots, «Амкал», «БроукБойз», ФК «10», «Сахалинец», «Родина Медиа», «Бей Беги», GOATS, «Эгриси», Fight Nights, «Деньги», «Матч ТВ», «Титан», «Народная команда».
Под вопросом участие «Наших Парней» и FC Hardcore. Осипов отметил, что их могут заменить SD Family или «Дружина».
Третий сезон Медиалиги стартует в конце апреля.
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