Известны 14 из 16 участников 3-го сезона Winline Медиалиги. 2Drots, «Амкал», «Титан» и «Матч ТВ» сыграют на турнире

Глава Winline Медиалиги объявил список участников третьего сезона.

Участие в турнире примут 16 команд, которые будут разделены на четыре группы.

По словам , 14 клубов, которые сыграют в МФЛ-3, уже известны: 2Drots, «Амкал», « », ФК «10», «Сахалинец», « », « », , « », , « », « », « », « ».

Под вопросом участие «Наших Парней» и FC Hardcore. Осипов отметил, что их могут заменить или «Дружина».

Третий сезон Медиалиги стартует в конце апреля.