Алекс Стиль: «Часто люди, которые сидят на «Матч ТВ», говорят, что медиафутбол – дерьмо»
Алекс Стиль высказался о негативном отношении людей к медиафутболу
«Зачастую, люди, которые сидят на «Матч ТВ», говорят, что медиафутбол – дерьмо. Я это почувствовал еще на челлендже в Дубае, когда Генич ходил и говорил: «Вам мастерства не хватит, парни. Я ставлю, что вы закончите на 4 месте».
Я не понимаю, почему идет такое отношение. А когда мы совершаем прорыв, люди не могут просто нормально отреагировать. Вот Тимур Гурцкая сказал, что он берет свои слова назад. Вот это круто.
Я просто уже не знаю, что мы должны сделать», – сказал форвард 2Drots.
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