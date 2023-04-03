Алекс Стиль: «Часто люди, которые сидят на «Матч ТВ», говорят, что медиафутбол – дерьмо»

Теги Константин Генич Матч ТВ Тимур Гурцкая 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Медиафутбол

Алекс Стиль высказался о негативном отношении людей к медиафутболу

 «Зачастую, люди, которые сидят на «Матч ТВ», говорят, что медиафутбол – дерьмо. Я это почувствовал еще на челлендже в Дубае, когда Генич ходил и говорил: «Вам мастерства не хватит, парни. Я ставлю, что вы закончите на 4 месте».

Я не понимаю, почему идет такое отношение. А когда мы совершаем прорыв, люди не могут просто нормально отреагировать. Вот Тимур Гурцкая сказал, что он берет свои слова назад. Вот это круто.

Я просто уже не знаю, что мы должны сделать», – сказал форвард 2Drots.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
и на спортс ру говорят тоже самое
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