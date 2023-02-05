«Сочи» получил 3 млн рублей за победу в челлендже на Зимнем Кубке РПЛ. Сборная Медиалиги заняла последнее место

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ФК «Сочи» победил в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ.

В челленджах соревновались:

«Ростов»Алексей Миронов, Кирилл Щетинин и Михаил Цулая.

«Краснодар»Никита Кривцов, Данил Карпов и Станислав Агкацев.

«Сочи»Жоаозиньо, Захар Федоров и Денис Адамов.

Сборная Winline МедиалигиАлекс Стиль и Борис Фартуна (оба – 2Drots), Эльхан Салахов (без клуба), Вячеслав Черненко (ФК «Деньги»).

В челленджах «Сочи» набрал 22 очка и занял первое место, «Ростов» стал вторым – 16 очков, третьим стал «Краснодар» – 14 очков, последнее место заняла сборная Медиалиги – 9 очков.

За победу в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ «Сочи» получил приз – 3 млн рублей.

 

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6 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Valentin Grabenovsky
вместо ибры смертин)
Да, Ибра немного выбивается из подборки нашего футбола, конечно. Просто белый ободок прям бросился в глаза, у Златана такой был(в Барсе так точно)🙌
+1
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Жоржиньо Не Вейналдум
Один из примеров самоокупаемости спортивного клуба от Бориса Ротенберга
0
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avAngard
Ответ Valentin Grabenovsky
вместо ибры смертин)
Это Гризманн
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Dead88 Poets
на кальян хватит
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Valentin Grabenovsky
Ответ ХавиГави_Паратрупер
На фото Бердыев, Ибрагимович, Веллитон и Погребняк?😆
вместо ибры смертин)
+4
0
+4
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ХавиГави_Паратрупер
На фото Бердыев, Ибрагимович, Веллитон и Погребняк?😆
+10
0
+10
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