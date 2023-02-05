«Сочи» получил 3 млн рублей за победу в челлендже на Зимнем Кубке РПЛ. Сборная Медиалиги заняла последнее место

ФК «Сочи» победил в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ.

В челленджах соревновались:

«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин и Михаил Цулая.

«Краснодар»: Никита Кривцов, Данил Карпов и Станислав Агкацев.

«Сочи»: Жоаозиньо, Захар Федоров и Денис Адамов.

Сборная Winline Медиалиги: Алекс Стиль и Борис Фартуна (оба – 2Drots), Эльхан Салахов (без клуба), Вячеслав Черненко (ФК «Деньги»).

В челленджах «Сочи» набрал 22 очка и занял первое место, «Ростов» стал вторым – 16 очков, третьим стал «Краснодар» – 14 очков, последнее место заняла сборная Медиалиги – 9 очков.

За победу в челленджах на Winine Зимнем Кубке РПЛ «Сочи» получил приз – 3 млн рублей.