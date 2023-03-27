Алекс Стиль: «Поменялись с Чаловым футболками, потому что я его маленького на футбол водил»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Даниил Чалов Федор Чалов 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Медиафутбол

Алекс Стиль рассказал, почему после матча ЦСКА2Drots поменялся футболками с Чаловым

– А почему тебе футболка Чалова достается?

– Потому что я его маленького на футбол водил.

– Это как?

– Вот так. Я с его старшим братом [Даниил Чалов – прим. Sports.ru] водил его маленького в академию ЦСКА на футбол, на игры, смотрели, как он играет. Он тогда был маленьким капитаном команды.

Для меня большая честь именно с ним поменяться, потому что у нас есть дружеский бэкграунд, – сказал форвард 2Drots.

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6 комментариев

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Nerazzurri-88
Ответ ОпричникПитер
Простите, но прозвище напоминает имя дешевого порноактера снимающегося в картинах для взрослых узкой однополой тематики
Ух ты, а ты шаришь. Не мой жанр, не ориентируюсь, но ты крут.
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Snafu
Ответ blaugrano
Володя, который из библиотеки?
Я фиг знает откуда он, честно говоря. В сортах медиафутбола не разбираюсь, но кликуха эта на днях всплывала в новостях.
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blaugrano
Ответ Snafu
Алекс Стиль и Володя XXL - отличный актерский дуэт!
Володя, который из библиотеки?
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Snafu
Ответ ОпричникПитер
Простите, но прозвище напоминает имя дешевого порноактера снимающегося в картинах для взрослых узкой однополой тематики
Алекс Стиль и Володя XXL - отличный актерский дуэт!
+5
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BarCa
Испания, Барселона, финал Медиа Лиги, полный стадион. Не такой шумный, они в тов. игре победили ЦСКА, целый год об этом расскажут.
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ОпричникПитер
Простите, но прозвище напоминает имя дешевого порноактера снимающегося в картинах для взрослых узкой однополой тематики
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