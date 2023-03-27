Алекс Стиль: «Поменялись с Чаловым футболками, потому что я его маленького на футбол водил»

Алекс Стиль рассказал, почему после матча ЦСКА – 2Drots поменялся футболками с Чаловым.

– А почему тебе футболка Чалова достается?

– Потому что я его маленького на футбол водил.

– Это как?

– Вот так. Я с его старшим братом [Даниил Чалов – прим. Sports.ru] водил его маленького в академию ЦСКА на футбол, на игры, смотрели, как он играет. Он тогда был маленьким капитаном команды.

Для меня большая честь именно с ним поменяться, потому что у нас есть дружеский бэкграунд, – сказал форвард 2Drots.

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