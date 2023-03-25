Аршавин о матче ЦСКА – 2Drots: «Что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают?»

Андрей Аршавин заявил, что матч ЦСКА – 2Drots не вызвал у него интереса.

«Профессиональные клубы ищут новую аудиторию и понимают, что у этих команд есть аудитория, поэтому они с ними играют.

Сегодня много народу пришло. У меня это не вызвало никакого интереса. Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного.

Хотите сказать, что 2Drots может в РПЛ выступать?» – заявил экс-игрок сборной России.

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