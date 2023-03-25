Аршавин о матче ЦСКА – 2Drots: «Что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают?»

Теги ЦСКА Андрей Аршавин премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Аршавин заявил, что матч ЦСКА 2Drots не вызвал у него интереса.

«Профессиональные клубы ищут новую аудиторию и понимают, что у этих команд есть аудитория, поэтому они с ними играют. 

Сегодня много народу пришло. У меня это не вызвало никакого интереса. Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного.

Хотите сказать, что 2Drots может в РПЛ выступать?» – заявил экс-игрок сборной России.

2Drots обыграли ЦСКА – 2:1. Карвальо сыграл за армейцев

20 тысяч на ЦСКА – 2Drots! Без Fan ID – в два раза больше, чем на «Зените»

12 комментариев

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Ezra-Matthew Miller
Нет, Шестёрка самых богатых команд РПЛ за исключением ЦСКА (он это любит) практически никогда не проигрывает таким командам на сборах.
Единственное поражение, насколько понимаю – Динамо против Химок в августе ковидного сезона.
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Recreated
...Да ещё и с кликухами, как у собак!
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RembaXXX
Я тут недавно смотрел игру кубка Англии, там середняк из 4го дивизиона уверенно обыграл клуб английской премьер лиги в гостях, клуб, который Сити выбил до этого (правда в другом турнире, но неважно). В следующем раунде они с треском вылетели 5-0 от другого клуба АПЛ, причем создав моменты у чужих ворот ровно ноль.
Я к тому, что абсурдно делать вывод по 1 официальному матчу, не говоря уже о выставочном. Возможно тудротс и наберет 2-3 очка за сезон в РПЛ, но сильно сомневаюсь.
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sprmn
Ответ Кирилл Голивец
Обидно, что часть детей влюбляется в футбол через этих людей с обезьяньими кривляниями, а не через Захаряна и Пиняева, не говоря уж про Холандов и Мбаппе) Будут думать, что спорт это не про труд и не про превозмогание...
Не понимаю хейта за медиалигой особо не слежу так как в целом не очень в теме. Но пускай делают что плохого я скорее вижу в этом позитив так как пропагандируют футбол. Кто-то благодаря им пойдет поиграет. Труд и превозмогания это хорошо, но надо для начало чтобы играли и интересовались спортом.
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Arty K.
Андрей Сергеевич, а они сейчас это раздуют как великую победу над жалкой РПЛ...
...уже раздули.
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dreamstep
Кони так-то неделю назад Зенит обыграли, тут понятное дело вышли на расслабоне. А 2D будут год хайповать что ЦСКА обыграли.
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kodgong
Ответ Кирилл Голивец
Обидно, что часть детей влюбляется в футбол через этих людей с обезьяньими кривляниями, а не через Захаряна и Пиняева, не говоря уж про Холандов и Мбаппе) Будут думать, что спорт это не про труд и не про превозмогание...
Захарян, который давно сдулся))
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Alexandr Sokolov
Ответ Кирилл Голивец
Обидно, что часть детей влюбляется в футбол через этих людей с обезьяньими кривляниями, а не через Захаряна и Пиняева, не говоря уж про Холандов и Мбаппе) Будут думать, что спорт это не про труд и не про превозмогание...
и думать, что у всех футболистов есть клички
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Кирилл Голивец
Ответ Alexandr Sokolov
Все верно, а то раздули
Обидно, что часть детей влюбляется в футбол через этих людей с обезьяньими кривляниями, а не через Захаряна и Пиняева, не говоря уж про Холандов и Мбаппе) Будут думать, что спорт это не про труд и не про превозмогание...
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Кирилл Гришин
При таких раскладах почему нет?
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artman
Не фанат Аршавина, но тут он сказал прям идеально. Идиотский хайп на ровном месте
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Alexandr Sokolov
Все верно, а то раздули
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+26
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