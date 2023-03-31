Организатор медиафутбольного турнира в Казахстане: «Нас тоже обманули, мы тоже попали на большие деньги»

Организатор записал обращение после отмены медиафутбольного турнира в Казахстане.

«Извиняюсь, что отменили турнир, рассказываю, что произошло:

Мы полтора месяца вели переговоры о том, чтобы провести этот турнир. Мы получили одобрение от якобы руководителей Pin-Up.

Первый перенос они попросили сделать сами из-за того, что не получилось это оплатить.

Однако сегодня у нас была встреча с генеральным директором pin-up и выяснился плачевный факт: мы нарвались на мошенников, которые представлялись сотрудниками Pin-Up.

Нас тоже обманули, мы тоже попали на большие деньги, так как предоплату всего делали из своих денег.

Что касается расходов других команд, мы постараемся их по максимуму закрывать. Сейчас буду связываться с представителями команд и выяснять кто и какие расходы делал. Мы эту кашу заварили, нам ее и расхлебывать

Повторюсь, мы заложники ситуации, нас кинули. Надеюсь, что меня поймут. Думаю, что каждый человек сталкивался с ситуацией, когда его обманывали и просто-напросто исчезали», – сказал представитель, который не назвал своего имени.

Организатором турнира была команда One Game.