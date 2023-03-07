2Drots примут участие в МФЛ-3

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Некит 2Drots официально заявил об участии команды в новом сезоне Медиалиги

«Официальное заявление было у нас в телеграм-канале. Ну, я же сразу говорил, что мы ясен ### договоримся. 

Честно, не было момента, когда я бы подумал, что нас не будет в сезоне.

Сумма такая, я думаю, что даже не хватило бы подписать Федоса [Федор Маслов, голкипер «Амкала» – прим. Sports.ru].

А по поводу наших игроков в сборной МФЛ надо с Колей [Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] разговаривать. Мы пока договорились только об участии в сезоне. Вопрос в сборной далеко не в деньгах», – сказал президент 2Drots.

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