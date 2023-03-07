Филипп Кострубов: «Как только я утрясу вопросы с бюджетом, все, кто ушли сейчас, вернутся в Reality»

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Президент Reality Филипп Кострубов рассказал о причинах ухода ключевых игроков команды. 

«Как только я утрясу вопросы с бюджетом, все, кто ушли вот сейчас, вернутся в Reality. Это 100%.

Никто из них не ушел, потому что они хотели уйти из Reality. Они ушли по вынужденным причинам. И опять же, они не ушли в какие-то топы.

Рахмани ушел чуть раньше, но я могу сказать, в каком случае он может вернуться. Он может вернуться, если не будет играть в 2Drots. Все, кто общался с Аделем знают, что как только ему что-то не понравится там, то он встанет и уйдет, а Викторович [Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru], Жека и Некит [президенты 2Drots – прим. Sports.ru] такие люди, что они не будут его держать», – сказал Кострубов.

 

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