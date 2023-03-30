Лучший медиафутболист России Кутуз: «Команду РПЛ с 8-10-го мест я бы потянул. Мне не повезло, не было характера»

Лучший медиафутболист России Кутуз оценил свои перспективы в РПЛ.

На прошлой неделе 29-летний форвард сыграл за сборную Winline Медиалиги против «Крыльев Советов» (0:4).

– Я всегда недоволен, когда не забиваю. Потому что я выхожу на поле с одной целью – забить, чтобы помочь команде.

Не получилось, но я получил колоссальное удовольствие. Я впервые сыграл против клуба РПЛ. Наверное, поставил еще одну галочку в списке своих целей.

– Ты бы мог потянуть РПЛ? В недавнем прошлом или сейчас?

– Полгода в профессиональной команде с профессиональной нагрузкой, с питанием и режимом – команду с 8-10-го мест я бы потянул, более чем уверен.

Может, не в основе, но свои 30-40 минут во втором тайме я бы точно получал. Просто мне не повезло. У меня не было характера, я по-футбольному раскрепостился только в 23-24 года.

Тогда я закончил с профессиональным футболом, которого и не было в принципе, расслабился, начал играть в свое удовольствие. А по детству волновался, было много ошибок и мало голов. И не было людей, кто бы помог, – сказал нападающий.

В феврале Кутуз перешел из 2Drots в « », который дебютирует в Медиалиге в третьем сезоне.

Зимой форвард был признан лучшим медиафутболистом России по итогам 2022 года.

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