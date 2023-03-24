Вратарь «Крыльев» Ломаев сыграл в поле в матче со сборной Медиалиги. Он мог забить ударом с лета в концовке

Вратарь « » мог забить гол в матче со сборной Winline Медиалиги.

Самарцы разгромили команду звезд МФЛ в благотворительном матче на «Солидарность Арене» (4:0).

В концовке 24-летний голкипер вышел на замену в качестве полевого футболиста.

На футболке у Ломаева была фамилия . Это ироничное прозвище он получил в прошлом году после неудачного исполнения марсельской рулетки в центре поля в матче против «Химок», что привело к голу в его ворота.

Иван в общей сложности отыграл в поле примерно 3-4 минуты и на последних секундах мог забить ударом с лета в падении, но не попал по мячу.

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