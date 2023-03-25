Кутуз об игре ЦСКА – 2Drots: «Очень рад за ребят и по-доброму завидую, что у них есть такой большой матч. Буду болеть за 2D, но выиграют армейцы»
Кутуз высказался о предстоящем матче ЦСКА – 2Drots.
– Сегодня, 25 марта, 2Drots сыграют с ЦСКА, хотел бы ты сыграть с ними, не жалеешь, что ушел?
– Придерживаюсь такого правила в жизни, что не нужно ни о чем жалеть. Ушел и ушел, решение принято. Очень рад за ребят, что у них есть такой большой матч.
Слышал, что продано более двадцати тысяч билетов, еще кто-то докупит, думаю, что будет аншлаг. По-доброму завидую ребятам, буду за них болеть. Если они хотя бы зацепят ничью, думаю, что это будет большая победа и для них, и для нас.
– Какой счет будет?
– Думаю, что будет 3:1 в пользу ЦСКА. Буду болеть за 2Drots, но если делать ставку на деньги, то я бы поставил на 3:1 на победу ЦСКА, – сказал экс-игрок 2Drots.
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