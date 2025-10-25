0

«Фу, ну и какашку отыграл». Прокоп о дебюте в Кингс Лиге

Прокоп недоволен своей игрой в дебютном матче в Кингс Лиге.

«Фу, ну и какашку отыграл. Уже сказал команде спасибо, иначе виноват был бы 🫠.

Бывает. VAMOS EQUIPOOOO❤️💙», – написал хавбек «Хихантеса».

Во 2-м туре турнира его команда обыграла  «Скалл» (6:4). 

Во втором тайме Прокоп неудачно сыграл в защите, после чего «Хихантес» пропустил. А еще не забил с метра, пробив во вратаря.

Михаил Прокопьев – первый российский футболист в Кингс Лиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

Игрок из России стартует в испанской медиалиге Пике – против клуба Марсело!
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Кингс Лига
