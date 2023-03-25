Форвард «Крыльев» Цыпченко об игре со сборной Медиалиги: «Надо же было чуть покуражиться. В первом тайме мы играли в половину своей силы»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Дмитрий Цыпченко Иван Ломаев Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дмитрий Цыпченко высказался об игре со сборной Winline Медиалиги.

«Крылья Советов» разгромили команду звезд МФЛ в благотворительном матче на «Солидарность Арене» (4:0).

– Вы были более медийными, чем медийная сборная? Ломаева выпустили (в концовке матча 24-летний голкипер вышел на замену в качестве полевого футболиста – прим. Sports.ru)?

– А как вы хотели? Надо же было чуть покуражиться.

– Они [игроки сборной МФЛ] говорят, что по первому тайму не удивили?

– Ха, будем честны, мы все-таки играли в половину своей силы в первом тайме.

– Как тебе их уровень?

– Тяжело сказать, плюс-минус уровень ПФЛ. Они были максимально мотивированы, а мы наоборот, – сказал нападающий «Крыльев».

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2 комментария

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fatei4
Уровень игры - ПФЛ, уровень гонора и чсв - древнеегипетские императоры, потомки богов!
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suwor
"Крыльям", вместе с форвардом Цыпченко, не "обкуражиться" бы в оставшихся матчах РПЛ. Ну и играть все предстоящие матчи в полную силу, до упора.Уже в зоне стыковых, практически.
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