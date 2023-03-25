Форвард «Крыльев» Цыпченко об игре со сборной Медиалиги: «Надо же было чуть покуражиться. В первом тайме мы играли в половину своей силы»
Дмитрий Цыпченко высказался об игре со сборной Winline Медиалиги.
«Крылья Советов» разгромили команду звезд МФЛ в благотворительном матче на «Солидарность Арене» (4:0).
– Вы были более медийными, чем медийная сборная? Ломаева выпустили (в концовке матча 24-летний голкипер вышел на замену в качестве полевого футболиста – прим. Sports.ru)?
– А как вы хотели? Надо же было чуть покуражиться.
– Они [игроки сборной МФЛ] говорят, что по первому тайму не удивили?
– Ха, будем честны, мы все-таки играли в половину своей силы в первом тайме.
– Как тебе их уровень?
– Тяжело сказать, плюс-минус уровень ПФЛ. Они были максимально мотивированы, а мы наоборот, – сказал нападающий «Крыльев».
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