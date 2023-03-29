Жеребьевка баскетбольной медиалиги состоится 30 марта

Жеребьевка пройдет 30 марта.

«Уже завтра, 30 марта, состоится жеребьевка Лига Ставок Media Basket, на которой мы узнаем расписание предстоящих матчей. На жеребьевке будут присутствовать все команды, поэтому они обязательно поделятся с нами своим настроем на матчи и мнением о соперниках!

Как пройдет жеребьевка? В лототроне будут лежать мячики двух разных цветов: мячики с названиями команды и мячики с номерами. Ведущий будет крутить лототрон и вытягивать мячик с командой, а представитель команды, в свою очередь, вытянет мячик с номером!

Этот номер и будет соответствовать позиции команды в турнирной таблице. Постепенно, таблица заполнится и мы поймем, кто с кем будет играть в первые два турнирных дня. Жеребьевка пройдет в прямом эфире на нашем YouTube-канале!» – написали организаторы турнира.

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой