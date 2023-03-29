Елизавета Прудкова – главный секретарь .

«Представляем вам главного секретаря Лиги Ставок Media Basket!

Прудкова Елизавета Сергеевна – серый кардинал топовых баскетбольных проектов, но именно в нашем турнире ей предстоит выйти из тени. Елизавета посетила свой первый баскетбольный матч в 4,5 месяца, а отсудила в 10 лет! Стаж судейства уже более 15 лет.

Наш секретарь является также секретарем FIBA. Она обслуживала игры Евролиги, Еврокубка, Единой лиги ВТБ и Международных турниров 5х5 и 3х3. Елизавета строит центры уличного баскетбола по всей России, и если находит общий язык со строителями, то и собрать идеальную команду секретарей для нее не составит труда!

В медийном баскете Лиза будет стоять на страже регламента, правил, хорошей статистики и контроля работы оборудования за секретарским столом Не сомневаемся, что Лиза абсолютный профессионал в своем деле! Она однозначно добавит ярких эмоций в нашем турнире», – написали организаторы турнира.

Фото: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой