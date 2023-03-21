Лига Ставок Media Basket объявила регламент

Опубликован официальный регламент Лига Ставок Media Basket.

▪️ Всего в турнире примут участие 12 команд (они играют в один круг), 8 из них выйдут в плей-офф.

▪️ Продолжительность турнира займет 4 игровые недели (66 матчей). 7 серий плей-офф и целых 4 челленджа.

▪️ Формат игры: 3х3 на два кольца, а продолжительность – 10 минут «чистого» времени.

В основу правил Лиги «лягут» трактовки FIBA. Размер площадки составляет 20 метров.

▪️ Если основное время игры заканчивается с равным счетом, то победитель определяется по системе «двух набранных» очков в игре «один на один» без замен и на два кольца.

Особенности правил:

Лига внедрила Mad shots – специальную зону в центре площадки между трехочковыми линиями, бросок из которой равен 4 очкам. Mad Shots включаются в рандомное время 3 раза за игру на 30 секунд.

▪️ В заявке команд должно быть 11 игроков на весь турнир, но есть период дозаявок и отзаявок (допускается 6 человек в заявке на игру).

▪️ Принцип формирования команды: не менее 3-х медийных игроков, не более 4-х профессиональных и не менее 1 игрока, выбранного на драфте.

В заявке на матч: не менее 2-х медийных игроков и не более 3-х профессионалов.

Кортсайт – по аналогии с НБА спортивные и лайфстайл селебрити получают место в первом ряду перед площадкой.