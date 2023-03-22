Команда Сергея Карасева сыграет в баскетбольной медиалиге

Команда Сергея Карасева примет участие в турнире Лига Ставок Media Basket.

«Встречайте новоиспеченную команду Karas Team.

Бывший игрок НБА, выступавший за «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс», а также бронзовый призер олимпийских игр и чемпион России-2021/22 – Сергей Карасев не остался без интереса к нашему турниру, ведь его команда официально примет участие в .

Каждый из участников команды Karas Team, готов продемонстрировать все свои силы и умения и побороться за звание чемпиона. Мы увидим сильный состав игроков, среди которых вас ждет маленький сюрприз!

Кстати, на трибунах поддержку команде окажет заслуженный мастер спорта России, один из лучших разыгрывающих Европы 90-х годов, нынешний главный тренер команды МБА – Василий Карасев.

Мы не сомневаемся, что Сергей Карасев собрал в своем окружении крутую банду и готов покорять медийный баскетбол!» – написали организаторы турнира.

Лига Ставок Media Basket – медийная баскетбольная лига, которая пройдет с 1 по 30 апреля в Москве. Игры будут проходить в формате 3х3 с чистым игровым временем.

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой