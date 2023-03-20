Баскетбольная Медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой

Теги Basement GOATS Родина Медиа Филипп Кострубов Лига Ставок Media Basket Медиафутбол

Лига Ставок Media Basket пройдет с 1 по 30 апреля в Москве.

Актуальный состав участников турнира: HOOPS, GOATS, Omanko, Basement, Pena, AVG, Sayonaraboys и «Родина Медиа».

Формат турнира:

1) Игры 3х3 на два кольца продолжительностью 10 минут чистого игрового времени.

2) В составе команды может быть до 10 участников, но во время игры в каждой команде может находиться только один профессиональный баскетболист.

3) Уменьшенный размер площадки: 20 метров вместо 28.

4) Основной турнир пройдет в 2 этапа, где каждый сыграет с каждым. В плей-офф выйдут 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе.

Баскетбольная медиалига проведет драфт

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