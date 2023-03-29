Лига Ставок Media Basket объявила результаты Draft Combine
Лига Ставок Media Basket опубликовала результаты Draft Combine.
«Совсем недавно завершился наш уникальный Draft Combine, на котором участники со всей страны выложились на максимум и продемонстрировали медийным командам все, на что они способны. На площадке собрались главные представители команд, которые внимательно отсмотрели и выбрали лучшего игрока для своего состава!
Уверены, что первый медийный драфт оставил кучу положительных эмоций всем баскетболистам и наставникам, ведь на паркете царила по-настоящему обалденная атмосфера. Рады представить вам счастливчиков, которые теперь являются частью Лига Ставок Media Basket:
SAYONARA BOYS – Михаил Бородин, ÖMANKÖ – Евгений Метла, REALITY – Даниэль Онофоми, AVG – Александр Шалыгин, 2DROTS – Михаил Гюнтер, KARAS – Денис Ковалев, GOATS – Григорий Воробьев, B1BOX – Агунда Бедоева, «РОДИНА МЕДИА» – Олег Малютин, HOOPS – Николай Фомин, PENA TEAM – Дмитрий Аникеев, BASEMENT – Иван Чиганов.
Мы благодарим каждого участника Draft Combine и всех, кто отправлял нам заявки. Ждем вас в следующем сезоне!» – написали организаторы турнира.
Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой
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