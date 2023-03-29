Лига Ставок Media Basket объявила результаты Draft Combine

опубликовала результаты Draft Combine.

«Совсем недавно завершился наш уникальный Draft Combine, на котором участники со всей страны выложились на максимум и продемонстрировали медийным командам все, на что они способны. На площадке собрались главные представители команд, которые внимательно отсмотрели и выбрали лучшего игрока для своего состава!

Уверены, что первый медийный драфт оставил кучу положительных эмоций всем баскетболистам и наставникам, ведь на паркете царила по-настоящему обалденная атмосфера. Рады представить вам счастливчиков, которые теперь являются частью Лига Ставок Media Basket:

SAYONARA BOYS – Михаил Бородин, ÖMANKÖ – Евгений Метла, – Даниэль Онофоми, AVG – Александр Шалыгин, 2DROTS – Михаил Гюнтер, KARAS – Денис Ковалев, – Григорий Воробьев, B1BOX – Агунда Бедоева, « » – Олег Малютин, HOOPS – Николай Фомин, PENA TEAM – Дмитрий Аникеев, – Иван Чиганов.

Мы благодарим каждого участника Draft Combine и всех, кто отправлял нам заявки. Ждем вас в следующем сезоне!» – написали организаторы турнира.

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой