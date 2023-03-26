Арам Айрапетян: «Не буду врать, мне однозначно интересно возглавить «Броуков». Это вполне возможно осуществить»
Арам Айрапетян рассказал, что ему хотелось бы возглавить «БроукБойз».
«Касаемо разговоров про «Броуков». Не буду врать, мне однозначно интересно. Особенно, если это будет обновленная команда, в которой будут играть мотивированные ребята.
Пока со мной никто не связывался, но я не буду отрицать, что это вполне возможно осуществить», – сказал бывший тренер Reality.
Ранее главный тренер «БроукБойз» Антон Соснин покинул команду.
Президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен сообщили, что главными претендентами на должность являются Арам и Шамиль Курбанов.
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