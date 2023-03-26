Арам Айрапетян: «Не буду врать, мне однозначно интересно возглавить «Броуков». Это вполне возможно осуществить»

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Арам Айрапетян рассказал, что ему хотелось бы возглавить «БроукБойз».

«Касаемо разговоров про «Броуков». Не буду врать, мне однозначно интересно. Особенно, если это будет обновленная команда, в которой будут играть мотивированные ребята.

Пока со мной никто не связывался, но я не буду отрицать, что это вполне возможно осуществить», – сказал бывший тренер Reality.

Ранее главный тренер «БроукБойз» Антон Соснин покинул команду.

Президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен сообщили, что главными претендентами на должность являются Арам и Шамиль Курбанов.

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