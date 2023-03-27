Дмитрий Егоров: «Макею и Давыдову надо брать лидерство на себя. Надел повязку на руку – и вперед!»

Теги Антон Соснин Виталий Дьяков Георгий Тигиев Даниил Макеев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Илья Давыдов Медиафутбол

Егоров хочет видеть Макея и Илью Давыдова новыми лидерами «Броуков».

Ранее команду покинул ряд ключевых игроков: Антон Соснин, Виталий Дьяков и Георгий Тигиев

«По поводу Макея и Давы.

Надо брать лидерство на себя. Вы уже не мальчики, чтобы быть под крылышками у старших. Сбежать и скрыться в тот момент, когда клубу впервые за все время тяжеловато (даже не тяжело) – странно.

Вы – молодые! Вам дорога! Вам побеждать на поле, в КС, на тусах. Надел повязку на руку – и вперед!

Мы уже играли в финале на стадионе ЦСКА, играли с клубом РПЛ, шли вместе. И дальше пойдем», – написал президент «БроукБойз».

Тигиев покинул «БроукБойз». Ранее из команды ушли Дьяков и Соснин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий