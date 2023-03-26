Журавель о победе 2Drots: «Это кайф, что такие истории есть. Если это воспринимать, как позор, то больше никогда не будут играть с медиакомандами»

отреагировал на отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).

– Тимур, как такое возможно?

– Охренеть! Не знаю.

– Это позор?

– Нет, какой позор? Это кайф, что такие истории есть. Если это воспринимать, как позор, то они больше никогда не будут играть с медиакомандами.

У них это работа. Ну, поражение – неприятно, но будет матч-реванш, и они выиграют, – сказал спортивный журналист и футбольный комментатор.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА