Журавель о победе 2Drots: «Это кайф, что такие истории есть. Если это воспринимать, как позор, то больше никогда не будут играть с медиакомандами»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Тимур Журавель 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Тимур Журавель отреагировал на отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1). 

– Тимур, как такое возможно?

– Охренеть! Не знаю.

– Это позор?

– Нет, какой позор? Это кайф, что такие истории есть. Если это воспринимать, как позор, то они больше никогда не будут играть с медиакомандами.

У них это работа. Ну, поражение – неприятно, но будет матч-реванш, и они выиграют, – сказал спортивный журналист и футбольный комментатор.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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25 комментариев

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Alamarrr
А что такого произошло? Что за трэш?
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Jadie James
Это позор
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Колбаскер тут
Да хоть 10:0 кони бы проиграли. Это шоу. А счет таких матчей - элемент шоу. В чем позор то?
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uchiyamada
это не позор, это как если б во сне ты и трое пожарных мерились пожарными шлангами, и оказалось бы, что у тебя короче или несколько длинней, чем у всех.
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Spaten
Дурачка для хайпа на матче держат
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Merlsk
Ответ Andrew Wryneck
Ну не знаю, у меня, как у болельщика ЦСКА, никакой реакции поражение не вызвало. Ни огорчения, ничего. И никакой волшебной истории я тут тоже не вижу. Вообще пофиг.
Это ж какой бы болельщик ЦСКА, если у вас приезд Карвальо не вызвал никаких эмоций.
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denimo21
Ответ #SharkTeam
Дак получается не настолько они сильнее, раз не могут без напряга обыграть?
Вопрос дискуссионный 🤔
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#SharkTeam
Клуб уровня верхней части таблицы РПЛ должен в любом состоянии без напряга обыгрывать т.н. "медиафутболистов". Не понимаю оправдания этого позора
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Дмитрий
Никому ненужная легкая тренировочка-развлечение коней превратили в какую то сенсацию))
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#SharkTeam
Ответ denimo21
Да они вышли на чиле на расслабоне поиграли в футбол. Впереди игра в кубке с крыльями. Ясное дело никто попу рвать там не собирался. Ладно игроки 2дротс на эмоциях это всерьёз воспринимают, но остальные куда ?
Дак получается не настолько они сильнее, раз не могут без напряга обыграть?
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#SharkTeam
Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален модератором
"медиаклоуны" полностью заслужили. А договорняк теперь красит армейцев?) что хуже еще непонятно
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Barvex
Всем понятно,что это договорняк. Для этого и придумана "медиалига".
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Аркадий Аркадич
Вообще, он прав. ЦСКА вышел на поле поугарать, позвал 40летнего ветерана, который уже в дверь боком заходит, играл в пол ноги. А любители устроили истерику после победы в шоу-матче. С ними так никто играть не будет, потому что для ЦСКА в этом матче смысла ноль.
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#SharkTeam
Ответ savik-A.M.
Расписали как будто в официальном матче в кубке ЦСКА выбили
да в любом состоянии сливать нельзя. Даже юношеской командой
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Старик Стариканов
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Красная стрела
Ну в нашей среде есть люди, которым только дай повод позубоскалить. 🤷🏿‍♂️ А в этом году ЦСКА не смог обыграть в товах клуб из Танзании, например. Спартак в том году не смог обыграть клуб из Малайзии и Ригу. А Зенит недавно продул команде из Ирана🤷🏿‍♂️какие тут можно сделать выводы. Выводы это еврокубки. Наверное это и правда тема для школьников. Которые в футболе недавно и для них это чудо чудное. А те кто смотрит давно, просто скорее реально по фиг.
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denimo21
Да они вышли на чиле на расслабоне поиграли в футбол. Впереди игра в кубке с крыльями. Ясное дело никто попу рвать там не собирался.
Ладно игроки 2дротс на эмоциях это всерьёз воспринимают, но остальные куда ?
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Дым под водой
Гражданин Журавель, это лучшая антиреклама этому гуану)
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Andrew Wryneck
Ответ Руслан Ганбаров
Дык потому что это стандартная ситуация для ЦСКА и других наших "грандов". Сливают на сборная непонятно кому, а в еврокубках - крестьянским командам
это ты ловко беспонтовый товарняк до статуса еврокубков поднял
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.ru
двадрот за Двадротов... ну кто бы сомневался
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Alestern
Ответ Красная стрела
Ну а что позорного. На сборах все проигрывают непонятно кому.
это оправдания, не более того... или даже так - двойные стандарты в таких оправданиях! :)... просто, если бы Спартак оступился в такой ситуации, то его опять бы загнобили насмешками со всех сторон, несмотря на то, что результат как бы значения не имеет :)...
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Руслан Ганбаров
Ответ Andrew Wryneck
Ну не знаю, у меня, как у болельщика ЦСКА, никакой реакции поражение не вызвало. Ни огорчения, ничего. И никакой волшебной истории я тут тоже не вижу. Вообще пофиг.
Комментарий скрыт
+3
-17
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Мукунку хороший
А Журавель как всегда.. охотник за левыми сенсациями)))
+20
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Andrew Wryneck
Ну не знаю, у меня, как у болельщика ЦСКА, никакой реакции поражение не вызвало. Ни огорчения, ничего. И никакой волшебной истории я тут тоже не вижу. Вообще пофиг.
+29
-5
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Красная стрела
Ну а что позорного. На сборах все проигрывают непонятно кому.
+7
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