Журавель о победе 2Drots: «Это кайф, что такие истории есть. Если это воспринимать, как позор, то больше никогда не будут играть с медиакомандами»
Тимур Журавель отреагировал на отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).
– Тимур, как такое возможно?
– Охренеть! Не знаю.
– Это позор?
– Нет, какой позор? Это кайф, что такие истории есть. Если это воспринимать, как позор, то они больше никогда не будут играть с медиакомандами.
У них это работа. Ну, поражение – неприятно, но будет матч-реванш, и они выиграют, – сказал спортивный журналист и футбольный комментатор.
«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА
Ладно игроки 2дротс на эмоциях это всерьёз воспринимают, но остальные куда ?