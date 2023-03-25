Владимир Гранат: «Я не против Fan ID. Если человек любит команду, ему не составит труда сходить в МФЦ на 10 минут»

не видит сложностей в оформлении Fan ID.

Бывший игрок сборной России отреагировал на посещаемость товарищеского матча ЦСКА против команды Winline Медиалиги 2Drots, который собрал 15,5 тысяч болельщиков.

«Тут двойная сторона медали. Я не против Fan ID. Мне кажется, даже с Fan ID было бы много народу на такой игре. Нужно просто урегулировать этот вопрос, внести кое-какие корректировки. Например, сделать какое-то упрощенное получение карты болельщика для детей.

Если человек любит свою команду и в действительности переживает за нее, ему не составит труда на 10 минут сходить в МФЦ», – сказал Гранат.

Гранат о Fan ID: «Надо отменять. Ощущение, что смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда на стадионе биток, а сейчас – по 3 человека»

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»