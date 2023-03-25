Владимир Гранат: «Я не против Fan ID. Если человек любит команду, ему не составит труда сходить в МФЦ на 10 минут»

Теги ЦСКА Владимир Гранат премьер-лига Россия болельщики Fan ID 2Drots Winline Медиалига Футбол

Владимир Гранат не видит сложностей в оформлении Fan ID.

Бывший игрок сборной России отреагировал на посещаемость товарищеского матча ЦСКА против команды Winline Медиалиги 2Drots, который собрал 15,5 тысяч болельщиков.

«Тут двойная сторона медали. Я не против Fan ID. Мне кажется, даже с Fan ID было бы много народу на такой игре. Нужно просто урегулировать этот вопрос, внести кое-какие корректировки. Например, сделать какое-то упрощенное получение карты болельщика для детей.

Если человек любит свою команду и в действительности переживает за нее, ему не составит труда на 10 минут сходить в МФЦ», – сказал Гранат.

Гранат о Fan ID: «Надо отменять. Ощущение, что смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда на стадионе биток, а сейчас – по 3 человека»

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»  

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49 комментариев

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los merengues
Ответ Алекс Я
Не надо отменять ,правильный закон.
Зачем клоунствуешь на ветках?
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Valentin Kompaneytsev
Мнение о Fan ID не у всех совпадают.
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d.xoxlov
Как было бы с фан ид, а точнее как реально было, все могли видеть на матче с "КС".
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zer
а если человек просто любит ходить на футбол? не все на стадионе фанаты, для некоторых это форма досуга, как в театр или на хоккей сходить. только почему-то в театр или на хоккей не нужны никаких документов, а тут иди оформляй
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Зубы Дзюбы
Ни от одного футболиста не услышал, что они САМИ легко оформили его.

Очень удобно рассуждать, когда за тебя ноги переставляют
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Александр Базилий
10 минут в мфц🤣🤣🤣
Это только очередь на электронный талон😏
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Зайцев Руслан
А что там еще человек должен сделать, если любит команду? Я давно знал, что Гранат не очень умный
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Atsuktuvas
За 10 минут можно оформить один Fan ID или написать 10 комментов про то, что Fan ID - это #####. И во втором случае можно сэкономить время на дорогу до МФЦ и обратно, которое почему-то никто в расчет не берет.
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В Питере Пять
Я очень люблю Зенит и очень люблю смотреть футбол на стадионе. Идите ##### со своим фан ид.
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Roman Konstantinovich
Красава. Если ты не можешь потратить 10 минут и сделать фан ауди, то ты не любишь футбол!!!
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Marat_NJL
Ответ Hitgoe Himgob
ещё раз напиши, а то не сразу поняли.
😂
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UNAFFECTED
Ответ Hitgoe Himgob
ещё раз напиши, а то не сразу поняли.
Это гранат видимо пишет
+5
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Никита Тулаев
Ответ Доктор Верховцев
Это на спортсменском.
а вторая то где?))
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Pasta
Ответ f_L_ake
6 марта, 21:00 Гранат о Fan ID: «Конечно же Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше. Ощущение, что смотрим Вторую лигу, а не РПЛ.»
Деньги способны заставить изменить свои взгляды и позиции)
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Алексей Зенков
что еще мог сказать сын чиновника, ничего удивительного
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Pasta
Неа... Итак с деньгами тяжело, поэтому платить за футбольный билет свои кровные деньги, чтобы сидеть на НЕкомфортабельных стадионах в плохую погоду = сомнительное удовольствие и вложение своих финансов. Поэтому добавлять к этому еще и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ пункт, что надо куда-то идти, что-то регистрировать, куда-то опять с протянутой рукой в стиле "ну дайте мне фан ИД, ну разрешите мне пойти на стадион" - это уже перебор.

Я бы может и потерпел такое, когда у меня был Рубин КББ. Но на Рубин Слуцкого(крайне бездарный) или на нынешний серый нехаризматичный Рубин ходить нет никакого желания, даже без фан ИД. А если он выйдет в РФПЛ и надо будет фан ИД регать - извините. Я конечно делал фан ИД на ЧМ-2018, но там сами понимаете, ЧМ в России было в первый и в последний раз на моем веку, грех было не сходить, это воспоминание на всю жизнь. Но рядовые матчи РФПЛ - это не какое-то событие, особенного нынешнего РФПЛ...
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Arty K.
Головой не бился, Володя Урюк?
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Sanan1908
А вот например турист прилетел в Москву или в Питер , и захотел на футбол посмотреть , тоже должен сделать фануйди? Че за фигня вообще
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Иван Шуткин
Двойная сторона медали?) Что?)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Алекс Я
Такие как ты там все места заняли
Смотрю ,мистер тыкальщик,вы знаток всех этих мест и знаете, где кто и что позанимал)
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igoraks24_2003@mail.ru
Ответ hazowsky
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Комментарии товарища сверху посмотрите
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hazowsky
Ответ igoraks24_2003@mail.ru
А это у всех оппозиционеров ходовой логический прием? Если человек имеет другое мнение, то он проплачен? Эххх… либералы
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Hitgoe Himgob
Ответ Алекс Я
Ты там место уже занял
ещё раз напиши, а то не сразу поняли.
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Алекс Я
Ответ Злобный Конь
Если бы команды любили своих болельщиков и финансово зависели бы от них ( атрибутика, билеты) - то им не составило бы труда минут за 10 внести правку об отмене фануйди. Если бы этот фануйди лёг финансовым бременем на государство ( а именно: бесплатный проезд в транспорте с билетом на игру,в том числе на поездах РЖД, как во время ЧМ 2018)– хватило бы 10 минут,чтобы отменить .
Не надо отменять ,правильный закон.
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Алекс Я
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я не против, если Владимир Гранат засунет свой фан-айди куда поглубже и пойдет на ###. Все не против и все довольны.🙃
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